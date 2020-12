Fútbol.- Jan Oblak: "Messi es el mejor y espero que marque más goles, pero no a mí"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak ha asegurado que Leo Messi es "el mejor" y cree que seguirá siéndolo hasta superar "de mucho" el récord de 644 goles con un mismo equipo, con el que ha superado a Pelé, y le desea que siga batiendo a porteros menos a él.

"Estoy seguro de que va a anotar muchos más que 644, aunque ya es mucho. Es un logro realmente especial. Es el mejor y lo ha demostrado durante tantos años que solo puedo felicitarlo. Le deseo lo mejor y espero que marque muchos, pero no a mí", manifestó en declaraciones a 'Sky Sports' recogidas por Europa Press.

Oblak cree que el secreto de Leo Messi es que "lo ve todo". "Messi mira mis piernas. Si doy un paso, él lo verá y disparará hacia el otro lado. Por eso es el mejor. Por eso es tan difícil. No lo demuestra pero siempre está mirando. Siempre está mirando. Sus ojos están en la pelota pero te ve. Messi lo ve todo, creo", apuntó.

"Me ha marcado muchos goles. ¡Demasiados! Pero es un gran jugador, un jugador increíble, el mejor jugador. Hay muchas veces que marca un gol y tienes la sensación de que no puedes entender cómo ha marcado tanto fácilmente. A veces es como si pasara el balón a la portería, ni siquiera es un disparo", comentó sobre la sensación que tiene al ser batido por alguien de la calidad del '10'.

"A veces no lo ves. Quizás piensas que no es peligroso. Y luego anota. Esto nos pasó la temporada pasada. Tienes que estar concentrado al 100%. Si estás demasiado cerca, te pasará. Si estás demasiado lejos, disparará. No es fácil decidir cómo te defenderás de él debido a su imprevisibilidad. Es imposible", reiteró.

Por ello, cree que Messi "demostrará que sigue siendo el mejor". "Aunque no juegue tan bien en uno o dos partidos, en cualquier momento podría mostrar una vez más que es el mejor, lo ha demostrado en todas las temporadas durante los últimos 15 años", se sinceró.

"El Barcelona debería estar muy contento de que esté allí. Lo ha demostrado con los títulos que ha ganado y cuántos goles ha marcado. El Barcelona sin Messi es totalmente diferente", concluyó el portero internacional esloveno del Atlético de Madrid.