Fútbol.- Sergio González: "El Barça nos ha puesto en nuestro sitio"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, lamentó la derrota cosechada este martes ante el FC Barcelona (0-3) y afirmó que los culés les han puesto en su "sitio" después de un partido en el que "no transmitieron buenas sensaciones", algo que "da rabia" al equipo pucelano que ha visto cortada su reacción en la tabla.

"No hemos sido nosotros, no hemos estado agresivos y así el Barca ha estado cómodo. Encima el gol les ha reforzado y nosotros no estábamos llegando, no estábamos peleando y no hemos conseguido transmitir lo que queríamos transmitir hoy. No hemos estado a la altura y si hay un culpable soy yo. El Barça nos ha puesto en nuestro sitio", analizó.

"¿Messi? Ya lo comentamos en la previa, no tengo dudas de todo lo que aporta a este Barca, del rendimiento que le saca a su fútbol. Es un elegido y hoy lo ha demostrado. Me quedo con la mala sensación nuestra porque no somos fuertes cuando no competimos. Tengo poco que decir. No hemos estado bien, ni el míster ha estado bien. Ahora a cerrar este capítulo y abrir otro porque tenemos muchos capítulos que leer aún", añadió.

Preguntado por los errores de sus pupilos, Sergio González dijo que estuvieron "impreciosos". "Es que ha sido un mal partido. Poco a poco nosotros mismos -al estar tan imprecisos y no tener esa intensidad- les hemos dado más opciones de desarrollar su fútbol. Han empezado con línea de tres porque nos tenían un respeto interesante, al menos nos tenían buen juicio, pero nosotros no hemos estado en el campo", apuntó.

"La derrota es dura y es justa. Estoy triste y cuando tu equipo pierde uno tiene que asumir que la culpa es suya", añadió Sergio González, que afirmó que su plan de partido era otro bien distinto. "No lo hemos entendido bien. Con balón, tanto Óscar Plano como Jota se metían por dentro y ellos tenía la marca fácil del tercer central", dijo.

"Teníamos que haber roto mucho más a la espalda del carril, pero nada. Hemos dibujado un plan de partido pero no ha salido. Ha sido un mal partido en el peor día posible ante un rival muy fuerte. Nos han superado, nos vamos a casa con la cabeza para abajo. Pensábamos que íbamos a hacer mucho más por encima de la victoria o de la derrota", espetó antes de asegurar que esta derrota les tiene que "espolear" en el futuro.

Por último, Sergio González fue preguntado por Pedri, uno de los jugadores destacados del partido. "Tiene cualides brutales y encaja perfectamente en el 'estilo Barça'. Pero estoy bastante frustrado con la derrota como para hablar de otra cosa que no sea esto. Es una pena pero no queda otra que resetear. Tenemos que limpiar la cabeza y pensar en el partido del Cádiz", finalizó.