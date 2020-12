Él es Daniel Díaz, primer médico militar en recibir vacuna contra coronavirus

Daniel Díaz Domínguez, jefe de Asistencia Interna del Hospital de la Zona 22 Militar Santa María Rayón, en el Estado de México, fue uno de los primeros tres médicos en recibir la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech.

"(Siento) orgullo, satisfacción y alegría de saber que tenemos el apoyo de nuestro Gobierno, del Ejército que nos está ayudando a protegernos para poder seguir atendiendo a la población", dijo el médico de 43 años.

El también mayor médico cirujano cuenta con 12 años de experiencia y en los últimos ocho meses se ha dedicado a atender a pacientes con coronavirus.

Díaz refirió que este año no ha sido sencillo por los retos que ha traído la pandemia por Covid-19: "Ha aumentado mucho, muchísimo (el ingreso de personas por Covid-19 a su hospital), tenemos la necesidad de tener a pacientes incluso esperando en urgencias porque aquí estamos saturados, estamos llenos".

A pesar de enfrentar esta situación, Daniel Díaz aseguró que sigue sintiendo el mismo amor de siempre hacia su profesión y refirió que de joven estudió en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y después hizo una especialidad en cirugía general.

Aunque su primera pasión es trabajar en el hospital, el médico se declaró fanático del ciclismo de montaña, deporte que practica en sus ratos libres en el Nevado de Toluca.

En Toluca se instalaron 10 módulos de vacunación y uno de observación para la aplicación. Se inicia por el Dr. Daniel Díaz Domínguez, responsable del hospital #COVID. (5/6) pic.twitter.com/sNNZEh8DAA — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_mx) December 24, 2020

Otra actividad que le gusta realizar, dijo, es pasar tiempo con su esposa y su hija, quienes siempre lo han apoyado en cada decisión que toma.

El médico es originario de Huauchinango, Puebla, pero su profesión lo ha llevado a trabajar en la Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Chihuahua y el Estado de México.

Daniel declaró que apoyar a la población es una de las cosas que más le satisface de su profesión y espera en el futuro ser director de un hospital para seguir cumpliendo su labor desde ahí.

"De mi profesión ser militar es lo que me satisface mucho, ser médico, poder proporcionar atención a la gente, poder servir a la población en general, eso me satisface y me llena de orgullo", aseguró.

