Casa Real.- Podemos: "Hay una pregunta que el Rey sigue sin responder: ¿Es la monarquía una herramienta idónea para delinquir?"

Mayoral acusa a Felipe VI de legitimar la dictadura al interpretar que se refirió al franquismo como un "período de división"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cargado duramente contra el discurso navideño del Rey Felipe VI, al que ha reprochado que "siga sin responder" si la monarquía es "una herramienta idónea para delinquir" en relación con las informaciones sobre las presuntas actividades delictivas de su padre, el Rey emérito Juan Carlos I.

"Hay una pregunta que sigue sin responderse, ¿es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?", ha interpelado directamente el portavoz de los 'morados' al actual jefe del Estado sobre la ausencia de una referencia explícita al antiguo monarca.

Así ha valorado Mayoral las palabras del jefe del Estado en una rueda de prensa desde la sede de Podemos, en la que ha calificado el discurso de Felipe VI como "propaganda" al considerar que eludió "hechos fundamentales".

En este punto, ha criticado que, durante el discurso, no se vieran elementos clave de la "actividad" de la Corona a lo largo de este año 2020 y que, según ha explicado, tiene su momento "álgido" con el comunicado en el mes de marzo en el que renuncia a la herencia de su padre y le retira su asignación pública.

Por ello, ha rechazado que cuando se haga referencia a estas actividades delictivas se hable de un problema de Juan Carlos I o de Felipe VI. "Es un problema institucional", ha dicho tajantemente Rafa Mayoral que ha vuelto a recalcar que su formación está trabajando para conseguir un "horizonte republicano".

REFERENCIAS AL FRANQUISMO

El dirigente 'morado' ha ido desgranando el discurso navideño y ha hecho especial hincapié cuando Felipe VI hizo referencia a que la "Constitución es el fundamento de la democracia". "A nosotros nos parece que es al revés, la democracia es el fundamento de la Constitución, porque si no, no estaríamos hablando de una Constitución, sino de una Carta otorgada", ha apuntado.

Asimismo, Mayoral se ha detenido en las palabras del monarca que hacían alusión al pacto entre los españoles "después de un largo período de enfrentamientos y divisiones", y aquí el dirigente 'morado' ha acusado a Felipe VI de legitimar a aquellos "que no tienen el decoro de respetar la soberanía popular".

Mayoral considera que el Rey, con estas palabras, se refirió a la Guerra Civil y a la dictadura como un "período de división y enfrentamiento entre españoles". Cree que de esta manera también se legitima a los militares que le escribieron un manifiesto golpista y ha censurado que no se diera "una respuesta contundente" a esta carta.

Eso sí, Mayoral ha reconocido que "no esperaba nada" del discurso anual por Navidad de Felipe VI, pero ha aseverado que no esperar nada "no significa que no se denigre la memoria de las víctimas del franquismo".

APUESTA POR UN HORIZONTE REPUBLICANO

Durante su intervención, Mayoral ha vuelto a incidir en que su formación está trabajando para conseguir un horizonte republicano en España. Eso sí, ha sostenido que Podemos no cree que el cambio en España se vaya a producir "a través de un referéndum".

En este sentido, ha recordado que las dos anteriores repúblicas en España se produjeron por casos de corrupción de los anteriores monarcas y, por ello, ha vuelto a exigir que las actividades de la Casa Real se sometan al control parlamentario.

No obstante, Mayoral cree que la visión republicana de Unidas Podemos no va a causar ningún problema dentro del Ejecutivo de coalición y ha asegurado que respeta la adhesión monárquica del PSOE, si bien ha asegurado que la formación de Pedro Sánchez es "un partido fundamental en la defensa de monarquía": "Es el principal sostén de la monarquía en un momento como este".

LA MEJOR ENCUESTA ES EL REFERÉNDUM

En la rueda de prensa, Mayoral también ha sido preguntado por la encuesta de 'La Sexta' que aúpa a los adeptos de la monarquía frente a la república. A este respecto, el dirigente de Unidas Podemos ha cuestionado el "trabajo demoscópico", que, según ha dicho, "ha sufrido duros varapalos".

"Me cuesta creer que el resultado de meses de escándalos sea el aumento de la popularidad de la monarquía", ha afirmado Mayoral. A renglón seguido, ha sostenido que "la mejor manera" de saber el apoyo de la república es hacerlo a través de las urnas, y así "no se depende de ninguna empresa demoscópica".

Aunque cree que, de hacerse alguna encuesta sobre este asunto, lo tendría que hacer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que es capaz de hacer "un muestreo más amplio".