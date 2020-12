Pakistán.- EEUU expresa su "profunda preocupación" por la orden para liberar al condenado por decapitar a Daniel Pearl

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su "profunda preocupación" por la orden dictada por un tribunal de Pakistán ordenando la liberación del hombre condenado por torturar y decapitar al periodista estadounidense del diario 'The Wall Street Journal' Daniel Pearl.

"Estamos profundamente preocupados por las informaciones sobre un fallo del Tribunal Supremo de Sindh para liberar a múltiples terroristas responsables del asesinato de Daniel Pearl. Se nos ha asegurado que los acusados no han sido aún liberados", ha dicho la oficina del Departamento de Estado para Asuntos de Asia Central y del Sur.

"Entendemos que este caso está en marcha y lo seguiremos de cerca. Seguimos estando junto a la familia Pearl en este proceso extremadamente difícil. Seguimos honrando el legado de Pearl", ha señalado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, antes de describirle como "un periodista valiente".

We are deeply concerned by the reports of the December 24 ruling of Sindh High Court to release multiple terrorists responsible for the murder of Daniel Pearl. We have been assured that the accused have not been released at this time.

El tribunal provincial dictaminó Omar Saeed Sheij debe ser liberado, después de determinar en abril que la pena de muerte impuesta contra él por un tribunal inferior hace 18 años se basó en pruebas defectuosas y también suspendió las cadenas perpetuas dictadas contra tres cómplices.

Los cuatro procesados deberían haber salido de prisión tras el fallo dictado por el Tribunal Supremo de Sindh el 2 de abril, pero no fueron liberados. En lugar de salir de la cárcel, volvieron a ser arrestados en aplicación de una ley de seguridad pública que permite a las autoridades detener a cualquier persona que sea considerada una amenaza al orden público.

Tanto la familia de Pearl como el gobierno regional de Sindh han recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del tribunal superior de poner en libertad a los cuatro procesados.

Pearl, que era el corresponsal en el sureste de Asia del diario estadounidense 'The Wall Street Journal', fue secuestrado, torturado y decapitado en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, en 2002. El reportero era uno de los periodistas que estaban en Pakistán para informar sobre las consecuencias de la caída del régimen talibán en el vecino Afganistán.