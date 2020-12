Rey Felipe.- VÍDEO: El PNV critica que el Rey "no ha enfrentado los asuntos que le atañen ni con transparencia ni claridad"

Le reprocha que no mencione a los militares "totalitarios" y que durante la pandemia la Monarquía solo haya dejado noticias "poco edificantes"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje de Nochebuena de el Rey Felipe VI para denunciar que "ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia, ni con claridad".

En una comparecencia en Bilbao, Esteban a afeado así al Monarca que en su discurso no haya mencionado a los militares "totalitarios". Asimismo, ha apuntado que, en cuanto a la jefactura del Estado, "la verdad no sabemos si ha hablado del tema o no, porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar. No se puede en menos de 40 segundos abordar un asunto como éste".

El diputado jeltzale esperaba que el Rey no pasara "de puntillas por temas que eran candentes y que le afectaban muy directamente". "La verdad es que no ha pasado ni de puntillas, simplemente no ha pasado", ha criticado.

A su parecer, hay dos temas que son de responsabilidad directa del Monarca, "muy directa, por la responsabilidad que ocupa, una de ellas la jefactura del Estado, –él mismo y todo lo que hay alrededor como institución–, y otro asunto es también como responsable máximo, cabeza, al menos formalmente, del Ejército".

"El primer tema, en cuanto a la jefactura del Estado, pues la verdad, no sabemos si ha hablado del tema o no, porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar", ha destacado, para añadir que "no se puede en menos de 40 segundos abordar un asunto como éste, que supone lo que ha ocurrido durante 40 años de monarquía".

"Si hay que encima interpretarle, que ha querido referirse a eso, que ha querido referirse a sustitución, que ha querido referirse a su padre, que ha querido referirse a lo que va a hacer a futuro…, pues si se necesitan interpretaciones por parte de terceros, malo, es que no se han dado realmente explicaciones", ha manifestado.

En este sentido, ha preguntado "¿qué estaríamos todos diciendo si en vez del Rey hubiera sido Sánchez el que hubiera tenido que enfrentarse a un asunto similar y lo hubiera resuelto con una frase oscura o si hubiera sido un partido político que tuviera dar explicaciones? ¿O si hubiera sido Casado?". "Desde luego que no estaríamos o algunos no estarían diciendo lo que están diciendo sobre esa frase oscura del Rey", ha añadido.

Por otra parte, en cuanto al Ejército, con cartas que interpelaban directamente al Rey, de militares y exmilitares "totalitarios", con chats que se han dado a conocer recientemente de gente que está todavía en servicio activo, Aitor Esteban ha señalado que "cuando se le ha interpelado directamente ¿no tiene nada que decir? ¿va a decir alguna vez algo?". "Lo dudo. Si no lo ha hecho ya tampoco en este discurso, lo dudo", ha lamentado.

En este sentido, ha reprochado a Felipe VI que "ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia, ni con claridad". "Hablaba él en su discurso del pulso que ha tenido la sociedad en pie durante toda la pandemia, etcétera, bueno, y la Monarquía ¿qué es lo que ha hecho durante la pandemia? porque, desde luego, las noticias que nos ha ido dejando no son precisamente muy edificantes", ha agregado.

Por todo ello, el representante jeltzale ve "normal" que haya sido cuestionada la institución en los medios de comunicación, entre la opinión pública y "entre mucha gente". "Diríamos que durante este año se han estado jugando la institución y habían cantado línea, pero, desde luego, con esta actitud en este discurso, pues parece que podemos decir que continuamos para bingo como esto siga así", ha manifestado.

En relación al resto del discurso, ha señalado que "va de suyo". "Había que hablar de la pandemia, pero sinceramente son frases genéricas que me recuerdan mucho a esos chistes que se suelen hacer sobre políticos, de frases genéricas en varias columnas y que se pueden intercambiar una con otra que al final sale algo que, bueno, parece que se dice algo, pero con poco contenido. Pues eso es lo que suele suceder con los discursos del Rey en Navidad, suelen ser hechos a troquel y con generalidades vagas", ha indicado.

En resumen, ha criticado que el Rey "cuando ha habido necesidad de que concretara, de que se mojara, de que dijera lo que pensaba en temas que afectan muy directamente a él, pues no lo ha hecho y mucho menos con la transparencia que sería exigible".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/533692/1/pnv-critica-rey-no-enfrentado-asuntos-claridad

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06