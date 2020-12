Coronavirus.- Chile ha vacunado ya a más de 5.000 sanitarios

El Ministerio de Sanidad chileno ha informado este sábado de 2.564 nuevos casos coronavirus, la cifra más alta desde julio

El ministro de Sanidad de Chile, Enrique Paris, ha afirmado este sábado que ya han sido vacunados más de 5.090 sanitarios gracias a las 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech llegadas el jueves al país.

Las primeras vacunas fueron administradas el propio jueves en la Región Metropolitana de Santiago de Chile y ya el viernes se extendió la campaña a las regiones del sur más afectadas por la pandemia: Biobío, La Araucanía y Magallanes.

"Vacunamos en la Región Metropolitana, vacunamos en La Araucanía, vacunamos en Biobío, en Magallanes, en los lugares donde hay una mayor cantidad de presencia viral, una mayor incidencia de casos y también obviamente en la Región Metropolitana", ha explicado.

"En la Región Metropolitana se vacunaron 2.936 personas, en el Biobío se vacunaron 1.279 personas, en La Araucanía 710 funcionarios de salud, en Magallanes 165 funcionarios de salud", ha explicado

Paris ha indicado que en la próxima semana llegarán a Chile 10.000 dosis más y seguirán llegando semanalmente en estas cantidades durante el mes de enero.

El Ministerio de Sanidad chileno ha informado este sábado de 2.564 nuevos casos coronavirus, la cifra más alta desde julio. "En la Región Metropolitana el aumento de los casos alcanza un 39 por ciento en los últimos 14 días. Debemos reforzar las medidas sanitarias, el uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico", ha apuntado Paris.

El ministro ha apuntado en particular a los jóvenes. "La juventud no se preocupa de proteger a sus adultos mayores", no respetan el toque de queda ni las medidas sanitarias y participan de fiestas clandestinas, ha argumentado.

En total, Chile suma 598.394 casos confirmados, de los cuales 14.275 se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 567.376. El boletín diario incluye además 46 decesos, 16.404 en total desde marzo.

Además hay 700 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 546 están con apoyo de ventilación mecánica y 64 se encuentran en estado crítico. Hay 275 respiradores disponibles.