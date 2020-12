Arzobispo de Puebla pide no hacer reuniones de fin de año

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza exhortó a los poblanos a continuar con las medidas de seguridad sanitar en medio de la contingencia por el Coronavirus y no realizar reuniones con personas fuera del núcleo familiar durante la celebración de fin de año.

Durante la tradicional misa dominical, el líder de la iglesia católica pidió porque los habitantes acaten las sugerencias que han hecho las autoridades para evitar que los contagios por Covid-19 sigan aumentando.

Y en caso de que deban salir por trabajo o alguna necesidad, lo hagan con todas las medidas, pues así como la Iglesia ha sacrificado algunas celebraciones, los ciudadanos también deben hacer un esfuerzo para que la pandemia termine pronto.

“Ha causado mucho sufrimiento esta enfermedad, mucho dolor y mucha muerte, cuidemos la salud y como Iglesia hemos cumplido, no celebramos la fiesta de nuestra señora de Juquila, de la patrona de nuestra catedral y no celebremos a la virgen de Guadalupe (…) ahora el siguiente paso es no celebrar las fiestas de fin de año, 31 y 1. Si alguien sale que sólo sea por necesidad y cuídese mucho”, dijo.