R.Centroafricana.- La ONU felicita a los centroafricanos por su valentía durante las primeras horas de votación

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La representante especial de Naciones Unidas en República Centroafricana, Denise Brown, ha aplaudido este domingo la valentía exhibida por la población de República Centroafricana por su intención de acudir a las urnas a pesar de la amenaza de una coalición de grupos armados con la intención de tomar la capital, Bangui, para derrocar al presidente Faustin-Archange Touadéra.

"Nos emociona mucho tanta afluencia de gente. Los votantes están aquí para expresar su deseo de ejercer el voto, para elegir a sus representantes. La situación es disciplinada, tranquila y el ambiente es decidido", ha declarado la representante, acompañada de fuerzas de la misión de la ONU en el país, la MINUSCA, que ha ratificado el ambiente de relativa normalidad que se vive esta mañana.

Sin embargo, la MINUSCA ha confirmado de momento un incidente a tiros en la ciudad de Bria, donde se han registrado "disparos cerca de todos los centros de votación" por parte de grupos armados que estaban abriendo fuego al aire "con la intención de causar el pánico".

Las patrullas de la MINUSCA hicieron acto de presencia en los lugares amenazados y consiguieron poner en fuga a los asaltantes, según ha confirmado la organización en su cuenta de Twitter.

"Estamos orgullosos de ser parte de este momento histórico", ha añadido la representante. A pesar de las amenazas de los grupos armados, la población no se rinde, la comunidad internacional no se rinde y la ONU no se rinde", ha añadido.

"Felicitamos, en nombre de la MINUSCA, al pueblo centroafricano por su valentía y por su determinación. Y para los que todavía están en casa: os llamo a votar por vuestro futuro y vuestros hijos", ha concluido.

El país se ha visto sumido en un nuevo ciclo de violencia a causa de las disputas en torno a las presidenciales, incrementados a raíz de la decisión del 3 de diciembre del Constitucional de rechazar la candidatura del expresidente François Bozizé, derrocado en 2013 tras un levantamiento armado de la coalición rebelde Séléka, mayoritariamente musulmana.

El descarte de la candidatura de Bozizé se vio seguido de informaciones sobre contactos entre el exmandatario y varios grupos rebeldes, tras lo que vio la luz la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), que ha anunciado una ofensiva hacia la capital, Bangui, para lograr que Touadéra aplace las elecciones, algo que el presidente ha rechazado.