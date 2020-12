Armenia.- El primer ministro dice que "la voz de todo el mundo debe ser escuchada" y aboga por elecciones anticipadas

Azerbaiyán denuncia la muerte de un militar en un ataque en Nagorno Karabaj

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha recalcado que "la voz de todo el mundo debe ser escuchada" y ha abogado nuevamente por celebrar elecciones anticipadas, en medio de las protestas contra su Gobierno y él mismo por "capitular" ante Azerbaiyán para alcanzar el alto el fuego en Nagorno Karabaj.

"Propongo un mecanismo en el que la voz de todo el mundo sea escuchada y la correlación entre esas voces sea cuantificable y medible", ha manifestado Pashinián, quien ha argumentado que la disputa es en torno a "quién debe decidir el futuro del Gobierno".

"Mi suposición, y la suposición recogida por la Constitución, es que la gente debe determinar el destino del Gobierno", ha argumentado, al tiempo que ha reconocido que la introducción de cambios a la ley electoral y la Carta Magna deben estar igualmente sobre la mesa.

Así, ha indicado que la mayoría parlamentaria podría resolver estos asuntos, si bien ha abogado por "discusiones" de amplio espectro para "escuchar todos los puntos de vista". "Queremos tener discusiones sustanciales sobre todo", ha añadido, tal y como ha recogido la agencia armenia de noticias Armenpress.

"Durante este tiempo no he evitado responder a ninguna pregunta, ni de periodistas ni de nadie. La gente dice que soy un traidor, me acusan de traición, y les digo que estoy dispuesto a hacer frente a esta acusación. Dejen que la gente decida si soy un traidor o no", ha zanjado.

Las palabras de Pashinián llegan días después de que la opositora Federación Revolucionaria rechazara su oferta de elecciones anticipadas. "La oferta del primer ministro es inaceptable", ha dijo el líder del partido, Ishjan Sagatelián. "Solo hay un camino: el traidor (Pashinián) debe marcharse", añadió a través de su cuenta en Facebook.

Las protestas se han sucedido en la capital armenia, Ereván, desde el acuerdo que Pashinián firmó con los líderes de Azerbaiyán y de Rusia, que supone renunciar al control de varios de los territorios azeríes colindantes con Nagorno Karabaj, además del despliegue de 1.960 militares rusos que ejercerán como fuerzas de paz en la línea de separación entre las fuerzas militares armenias y azeríes en torno a la región en disputa.

Las movilizaciones han continuado durante la jornada de este lunes con una concentración frente al Parlamento para exigir la renuncia del Ejecutivo, motivo por el que las autoridades han reforzado la seguridad en la zona, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa azerí ha denunciado este mismo lunes la muerte de un militar en un ataque por parte de "un grupo armado ilegal" formado por presuntos miembros del Ejército armenio en Nagorno Karabaj.

Así, ha indicado que este grupo atacó el domingo una posición azerí en los alrededores de la localidad de Agdam, en el distrito de Jojavend, incidente que se saldó con otro militar herido y con la muerte de los seis atacantes, según un comunicado publicado en su página web.

La región de Nagorno Karabaj forma parte oficialmente del territorio de Azerbaiyán pero cuenta con una mayoría de población armenia y está controlada de facto por las autoridades armenias desde el final de la última guerra (1998-1994), cuando las fuerzas militares armenias se hicieron con el control además de varios distritos azeríes adyacentes.