Cvirus.- La ministra de Salud de Perú dice que los médicos que solo ejercen en sector privado "traicionan a la patria"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, ha considerado que aquellos profesionales de la salud que prefieren atender casos de coronavirus tan solo en instalaciones privadas están cometiendo un acto de "traición a la patria".

"La mayor parte de nuestros trabajadores están en primera línea, muchos colegas han perdido la vida, y si algunos médicos están haciendo eso, la Contraloría ya está detrás (…). Esto tendrá su castigo, serán mis colegas, pero, es una traición a la patria y a sus propios colegas", ha enfatizado la ministra.

Las declaraciones de Mazzetti se han producido días después de que personal del Ministerio de Salud de Perú denunciara que al menos hay un 25 por ciento de médicos que no están atendiendo adecuadamente a los pacientes enfermos de coronavirus.

"Tengo colegas que trabajan en el sector que no van a trabajar porque están en cuarentena, pero sí van a las clínicas, no es moral, no es ético y me molesta. Si no quieren trabajar que se jubilen, que se retiren", denunció una de las principales voces del Ministerio de Salud, el infectólogo Manuel Espinoza, durante una intervención en la cadena RPP.

"Hay muchos que están en cuarentena. Muchos de ellos deberían estar trabajando, aducen que tienen una serie de problemas como sobrepeso, que tienen asma leve", ha criticado Espinoza, para quien muchos de estos profesionales podrían realizar sus labores en "otro tipo de funciones", por lo que "pueden trabajar".

Una situación, apuntó Espinoza que no es exclusiva del sector sanitario peruano, sino que también lo están sufriendo en las instituciones policiales, en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, y hasta en el sector privado, dijo.

Por su parte, Mazzetti ha reconocido que la situación del sector sanitario de Perú está pasando por problemas, pues no sólo tiene que hacer frente a este absentismo, sólo hay un 60 por ciento de personal operativo en palabras de la propia ministra, sino también a una situación en el sistema "que no se va a arreglar en pocos meses".

"El 60 por ciento es el mismo personal de marzo, no ha habido vacaciones, ni nada, así como la población está cansada por este tema, el personal también y la frustración es que esta pandemia nos encuentra con un sistema de salud tan débil", ha explicado la ministra.

"No podemos negar lo real, nuestro sistema de salud tiene problemas y no se van a arreglar en pocos meses, pero todos estamos trabajando para que sea mejor", ha dicho Mazzetti para RPP.

Por su parte, el Ministerio de Salud ha confirmado este domingo 919 nuevos contagios y 60 fallecidos más. En total, Perú ha registrado 1.007.657 casos acumulados, de los cuales hay 945.603 que corresponden a pacientes recuperados de la enfermedad, y 37.474 muertos por coronavirus.