¿Por qué niños y mujeres embarazadas no pueden ser vacunados contra Covid-19?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los menores de 16 años y mujeres embarazadas posiblemente serán vacunados hasta la segunda mitad de 2021, ya que hasta el momento ninguna de las farmacéuticas ha hecho ensayos clínicos en estos grupos de la población, pues desde hace décadas por ética esto no está permitido en el mundo.

En la conferencia vespertina desde Palacio Nacional, aclaró varias inquietudes que tiene la población sobre cuándo les tocará vacunarse, debido a su edad y padecimientos que pueda tener, como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros, así como en los menores de edad y mujeres embarazadas.

“Personas menores de 16 años por el momento no pueden ser vacunadas, posiblemente con ninguna vacuna que llegue a México, esto se debe a razones éticas de la investigación en salud, en ninguna parte del mundo deben ser incluidas en los ensayos clínicos, así está establecido desde hace décadas en la investigación biomédica, tampoco se incluyen mujeres embarazadas, al no existir evidencia científica no se puede usar la vacuna en estas personas”, dijo.

Sin embargo, ante su inquietud, López-Gatell añadió que es probable que para la segunda mitad del año siguiente las empresas, asociadas con centros de investigación, completen ensayos clínicos secundarios, es decir, adicionales al ensayo original en los que ya se contemplen a estas poblaciones.

“Pfizer ya está considerando ensayos en menores, Janssen es posible que también, en el momento que se tenga evidencia de la eficacia entonces se reevaluarán las solicitudes de uso, si es convincente se dará autorización y se procederá en menores de edad y mujeres embarazadas”.

