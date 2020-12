Portaltic.-T-Systems impulsa la modernización de aplicaciones y tecnologías de RPA gracias a metodologías de trabajo propias

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

La transformación digital plantea numerosos retos a las empresas españolas y uno de los principales es el de elegir las tecnologías más adecuadas para convertirlas en herramientas que realmente generen un retorno en la cuenta de resultados.

T-Systems, filial de servicios digitales del grupo Deutsche Telekom y uno de los proveedores tecnologías más importantes con sede en Europa, ha creado un equipo de trabajo específico para desarrollar soluciones y servicios de valor añadido.

Con este objetivo nace la división Digital Enabler, un equipo de expertos transversal que se apoya en el desarrollo de metodologías propias para ayudar a todas las áreas de negocio de T-Systems a construir nuevos 'software' y soluciones para impulsar la transformación digital de sus clientes.

"Los servicios de T-Systems se fundamentan en la calidad, tanto en el servicio como en las soluciones, y en aportar el mayor valor añadido a nuestros clientes de forma que puedan ver en su cuenta de resultados el valor que aporta la tecnología. Este es nuestro objetivo al desarrollar nuevas metodologías y procesos, convertir la tecnología en una herramienta real para que las empresas generen valor y riqueza", afirma David Martínez, CTO de T-Systems Iberia y responsable del equipo Digital Enabler.

MEJORA DE LA AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS

Este equipo ha sido el encargado de desarrollar la metodología Drive, para convertir las tecnologías de RPA (Automatización robótica de procesos, por sus siglas en inglés) en una herramienta de valor añadido a cualquier negocio.

"Las herramientas de RPA no enfocan adecuadamente las necesidades de negocio, por eso T-Systems ha mejorado su oferta de RPA con este nuevo servicio que define qué tecnologías utilizar en cada fase del proyecto para conseguir los mayores beneficios", asegura Martínez.

Durante la primera etapa, denominada Discovery, se realiza un análisis de ROI mediante la 'app' Automatiza-T, para definir los procesos de negocio que pueden ser automatizados y establecer su prioridad. En este punto, se realiza también un 'assesment' tecnológico para adaptar los trabajos al nivel tecnológico de la compañía.

En la segunda etapa, Robotics, Inteligence y Value, la metodología define qué tecnología RPA es la más adecuada a través de tecnologías de 'process mining' y 'task mining', y diseña la solución final. En la fase Execute, los 'bots' analizan tanto datos estructurados como no estructurados y se garantiza la gestión de los sistemas a través de infraestructura 'On Premise' o 'Cloud'.

UNA METODOLOGÍA DESARROLLADA EN ESPAÑA

El equipo Digital Enabler es también el responsable de desarrollar la metodología AMbition, que proporciona procesos probados para el rediseño y actualización de las aplicaciones y soluciones tecnológicas de una empresa. Una metodología desarrollada en España y que ya están utilizando a nivel internacional en T-Systems.

AMbition inicia los trabajos con un cuestionario de 350 preguntas cuyo resultado da una visión global sobre la brecha entre la situación tecnológica actual y la deseada, y permite construir un Plan de Transformación que recoja todos los trabajos a realizar para alcanzar esa situación deseada.

El seguimiento de las tareas se realiza desde una plataforma en la que se visualiza el nivel de transformación y su evolución, en cada categoría y área. Además, se lleva a cabo un análisis previo de las repercusiones de cada una de las recomendaciones, para valorar riesgos y decidir cómo enfocar la estrategia de modernización.

Gracias a estas dos metodologías, los equipos de T-Systems afrontan cada proyecto desde la perspectiva de aportar valor añadido desde el análisis de situación.