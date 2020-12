Acusan a joven afroamericano de robar un celular; lo había olvidado en un auto

Un adolescente afroamericano fue acusado de haberle robado un celular a una mujer blanca en el Hotel Arlon en el barrio de Soho, Nueva York, la mañana del pasado 26 de diciembre. Sin embargo, tras varios minutos de discusión con el padre del menor y el gerente del hotel, resultó que la implicada dejó su teléfono en un vehículo que utilizó para llegar al establecimiento, mismo que el conductor le hizo llegar momentos después.

El video difundido en Instagram por el músico Keyon Harrold, padre del menor, muestra cómo la mujer le insistió al gerente del hotel para que el hijo del jazzista mostrara su celular marca iPhone, el cual reiteró en repetidas ocasiones que era suyo.

“No lo hagas. Ella está mintiendo, ¿por qué mejor no usas buscar mi iPhone?”, sostuvo Harrold para defender a su hijo. No obstante, la mujer remarcó sin fundamentos que la función le indicó que su celular se encontraba en el mismo sitio donde estaba el menor.

Instantes más tarde, se ve en el material presentado a la mujer perseguir y atacar al músico y su hijo cuando estos se retiraban del lobby del hotel para regresar a su habitación.

Harrold denunció que el incidente traumatizó a su hijo ya que el gerente, sin considerar que ellos eran huéspedes y la mujer no, no cuestionó en ningún momento las acusaciones y usó su autoridad para forzar al menor a mostrar su celular sin motivo.

De igual forma, el trompetista ganador del premio Grammy aseguró en una entrevista para The New York Times que fueron discriminados por su color de piel y que no sabría qué hubiera pasado si no hubiera estado allí para proteger a su hijo. “He visto a gente ser lastimada o incluso asesinada por menos”, manifestó Harrold.

Por su parte, el Hotel Arlo se disculpó con Keyon Harrold y su hijo a través de un comunicado en su página oficial de Facebook, en el que también aseveró que ningún huésped en cualquiera de sus sucursales volverá a pasar por una situación similar.

Our statement on yesterday’s incident at Arlo SoHo Publicado por Arlo SoHo en Domingo, 27 de diciembre de 2020

