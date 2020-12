Cultura.- Muere el actor de Superman 2, Marcus D'Amico, a los 55 años

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El actor Marcus D'Amico, recordado por los fans por interpretar al niño que pide al General Zod que perdone a su padre en una memorable secuencia de Superman 2, ha fallecido a la edad de 55 años en su casa en Inglaterra.

D'Amico, que también protagonizó la serie de culto Historias de San Francisco, falleció el 16 de diciembre a causa de una neumonía, tal y como informa Variety. Sus créditos como actor también incluían papeles menores en La chaqueta metálica de Stanley Kubrick y The Alienist, la serie de TNT.

"No sólo he perdido a mi hermoso hermano, sino que el mundo ha perdido a un actor y director increíblemente talentoso", escribió la hermana del intérprete, Melisa D'Amico, en las redes sociales. "Las palabras no pueden expresar cuánto lo extraño".

D'Amico nació el 4 de diciembre de 1965 en Frankfurt, Alemania, pero pronto se trasladó a Reino Unido. Durante su extensa carrera, que comenzó siendo un niño en Superman 2, obtuvo la nominación a mejor actor en los Premios Oliver por su participación en la obra teatral Ángeles en América. También ganó un premio Theatre World en 1995 por la representación de An Inspector Calls.