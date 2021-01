Rally/Dakar.- Isidre Esteve: "Es mi obligación luchar por estar entre los aspirantes al Dakar, pero aún no"

Objetivo claro para este Dakar 2021: "Quiero estar en el 'Top 10' y lo podemos conseguir"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El piloto de rally Isidre Esteve (Repsol Rally Team) asegura que su "obligación" de cara a un futuro inmediato es estar entre los pilotos aspirantes a ganar el Rally Dakar, como ya hizo en su etapa previa en motos, y si bien cree que "aún no" ha llegado ese momento, quiere hacer un 'Top 10' en su estreno con un Toyota Hilux Overdrive que le hace soñar.

"A largo plazo, tenemos que aspirar y es nuestra obligación luchar para entrar en ese pequeño grupos de pilotos que tienen opciones de ganar el Dakar", aseguró en una entrevista a Europa Press. "Ese es el objetivo, no hay otro. Todavía no estamos en ese punto, pero trabajamos para que llegue", añadió.

Isidre Esteve, que hizo dos cuartos puestos en moto en los Dakar de 2001 y 2005, cree que todavía no está en disposición de luchar por el considerado rally más duro del mundo en categoría de coches, pero por lo menos quema una etapa más y, con el Toyota Overdrive, aspira a estar entre los diez mejores si todo le sale de cara.

"Estoy en un momento en mi vida en que quiero disfrutar al máximo y quiero tener la paciencia que se precisa para que las cosas salgan bien. No hay presión, no hay prisas, pero sí ganas de hacerlo bien. Queremos ir al Dakar a ser mejores cada día", manifestó.

Con una ilusión "tremenda" y una preparación truncada por el coronavirus pero que le dejó, en los últimos compases, muy buenas sensaciones, cree que tiene argumentos para pensar, con la cabeza y no sólo con el corazón, en poder hacer un 'Top 10' y firmar su mejor actuación en coches.

"Quiero mejorar y quiero estar en el 'Top 10' y creo que es un resultado que podemos conseguir. No estaremos en el 'Top 10' si cometemos errores, porque hay casi 40 coches parecidos y tenemos que hacerlo bien y competir cada día. No hacer un parcial bueno y otro que sea un puesto 40. Cada día hay que estar entre los 20 primeros", avisó.

Perseguirá ese sueño con un Toyota "'pata negra"" que tiene una trayectoria increíble. "Es un coche muy competitivo y que nos permite pensar que podemos competir contra pilotos que hace años veíamos muy lejos. Este Dakar se empieza a parecer a lo que eran mis Dakar en moto", reconoció el catalán.

Si en moto, con la KTM oficial, tenía que luchar por el triunfo final –fue cuarto en sus dos mejores actuaciones–, no está todavía en ese punto en coches, pero sí más cerca. "En mi mejor momento en moto llegué a un punto más allá, que espero vivir en coches. Estuve años en el equipo oficial de KTM y sólo había el objetivo de ganar. Ahora damos pasos en coches que hice en su momento en moto y me gustaría llegar al final, al momento de salir a ganar", apreció.

"Hay que quemar etapas, antes, y estamos en ello. Haber estado diez años en el Dakar en moto y haber pasado por las etapas de aprender, ser rápido y finalmente aspirar a ganar, me ayuda a saber qué hacer ahora en coches, o lo que va a venir. Sé que en cada etapa en coches, sé mis límites", reconoció.

Y, quien también le ayuda a pausar o acelerar en ciertos momentos, es su copiloto Txema Villalobos. "A veces me dice; 'Isidre, por favor, hazme caso'. Los pilotos de motos miramos las trazas en la pista, puedo distinguir si una traza la ha hecho un piloto rápido o uno lento. Pero me ayuda, me viene bien para hacerme conectar de nuevo o para hacerme ver si el coche sufre si voy rápido", explicó.

"Tener experiencia siempre ayuda, aunque a veces te ayuda a equivocarte, también. Pero no, la experiencia siempre es mejor e incluso para saber afrontar el error. Para decir que no pasa nada si te equivocas", manifestó. Viniendo de un Dakar 2020 en el que no pudo terminar, por salirse del trazado tras una avería y diez horas de larga espera, asegura: "Lo que aprendí es que, en situación de extremo problema, tengo que estar tranquilo para tomar la decisión. Porque, si no, te contagias de las indicaciones".