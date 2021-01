Fútbol.- Zidane: "Asensio ahora está mucho mejor"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, celebró un "partido completo" de su equipo este sábado en la victoria (2-0) sobre el RC Celta, y destacó entre otros el papel de un Marco Asensio que ve "ahora mucho mejor".

El técnico blanco fue preguntado de manera individual por varios de sus futbolistas y, aunque quiso destacar el grupo, dejó también elogios personales. "Me alegro por Asensio, ha tenido una lesión importante, y ahora está mejor, mucho mejor y cada vez mejorando", dijo sobre el balear, que firmó gol y asistencia.

Además, de Nacho afirmó que no le sorprende su rendimiento cada vez que juega, del mismo modo que Lucas Vázquez es ya un fijo. "Es una cuestión de todos cuando se juega así de inicio, hemos empezado muy bien y hasta el final. Hicimos un partido muy serio", afirmó.

"No es que me guste tanto, es que lo que está haciendo lo está haciendo bien, como siempre. Es un jugador muy fiable, muy del Madrid, muy metido y lo da todo, a mí no me sorprende y yo creo que a sus compañeros tampoco", añadió sobre Lucas.

Por otro lado, Zidane explicó que el cambio de Carvajal fue por precaución en unas molestias y que con Hazard irá poco a poco. "Vamos a ir poco a poco, hay que recuperar sensaciones y no vamos a forzar nada", afirmó, después de dar unos minutos al belga.

"Hoy jugamos muy bien, desde el minuto uno hasta el final, un partido completo, tenemos siempre que ganar y no es fácil, y los jugadores lo están consiguiendo", terminó.