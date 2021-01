Israel.- Un palestino herido "muy grave" tras recibir un disparo de un soldado israelí en Cisjordania

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Un hombre palestino se encuentra en un estado "muy grave" tras recibir un disparo por un miembro de las Fuerzas de Defensa israelíes en Hebrón por una disputa sobre la incautación de un generador.

Las fuerzas israelíes estaban incautando equipamiento de construcción este viernes y cuando el joven palestino de 24 años intentó que le devolvieran el generador, recibió un disparo, según un vídeo de la escena.

Las Fuerzas Armadas israelíes están investigando el incidente.

En el vídeo, el joven parece no llevar armas y no se percibe que hubiera disparos de advertencia por parte de las fuerzas israelíes, según 'Times of Israel'. De acuerdo a una televisión local citada por este medio, la bala que alcanzó en el cuello al joven habría sido disparada de manera accidental.

Israel realiza demoliciones periódicas de asentamientos palestinos en esta región al sur de Hebrón y la casa del joven había sido tirada abajo en noviembre por tratarse de una construcción "ilegal".