Pakistán/India.- Pakistán vuelve a arrestar al jefe de operaciones del grupo acusado de los atentados de Bombay en 2008

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Las autoridades paquistaníes han anunciado el arresto este sábado del presunto jefe de operaciones del grupo islamista Lashkar e Taiba (LeT), al que se le acusa de perpetrar la masacre terrorista en la ciudad india de Bombay en noviembre de 2008 que costó la vida a unas 160 personas.

Zakiur Rehman Lajvi fue detenido por las autoridades antiterroristas en la ciudad oriental de Lahore, acusado de participar en actividades de financiación del terrorismo y tras salir de la cárcel en 2015 después de que no se encontraran pruebas de su implicación directa en el ataque.

Lajvi está acusado de administrar un dispensario médico y utilizar los fondos recaudados para financiar actividades terroristas, según ha informado el Departamento de Lucha contra el Terrorismo (CTD) de Punyab en un comunicado recogido por 'The Hindustan Times'.

El paradero de Lajvi era desconocido desde que salió en abril de 2015 de una cárcel de Rawalpindi, aunque se daba por sentado que había seguido desempeñando un papel clave en la dirección de las actividades del grupo incluso desde la prisión.

Lajvi, también designado como terrorista por Naciones Unidas, acabó liberado pero no corrió la misma suerte el fundador del LeT, Hafiz Said, condenado a cinco años y medio de cárcel por dos casos de financiación terrorista.

Esta detención tiene lugar después de que, en octubre, el Grupo de Acción Financiera, un organismo de control intergubernamental global, diera a Pakistán hasta febrero para frenar las actividades de financiación del terrorismo, o de lo contrario otro modo volvería a poner al país en su "lista negra", lo que podría dar acarrear sanciones.

El LeT es uno de los varios grupos yihadistas que luchan contra el Ejército indio en la disputada región de Cachemira, entre acusaciones de que cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad paquistaníes, que han rechazado toda implicación.