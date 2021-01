CDMX suma 31 mil 994 trabajadores de la salud vacunados contra Covid-19

La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, informó que al corte de este domingo 3 de enero, se han aplicado 31 mil 994 dosis de vacuna contra el Covid-19 a personal de salud de primera línea en la Ciudad de México.

"Se han aplicado 31 mil 994 dosis de vacuna en personal de salud de primera línea en la Ciudad de México, con un operativo organizado que permite que a las siete sedes vaya llegando el personal programado, transportado por autobuses y se ha reducido la presencia de personas que llegan un poco por la libre, por así decirlo", dijo en video conferencia de prensa.

Ante esta cifra, señaló que 'vamos bien' y que el dato incluye el sector salud de todas las instituciones.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió que este operativo en el proceso de vacunación ha disminuido las quejas de personal que no haya sido tomado en cuenta para la vacunación.

"Se hace una lista de los médicos, enfermeras, camilleros, en fin de todos los trabajados de la salud, técnicos, se envía al Instituto Mexicano del Seguro Social; a partir de ahí se coordina y se coordina el envío de autobuses de RTP. Los autobuses de RTP van por los trabajadores de la salud, los llevan a la zona que les corresponde de vacunación; son siete sedes de la Secretaría de la Defensa y de Marina, ahí se hace el proceso de vacunación y se les regresa […] son alrededor de tres mil, tres mil 500 vacunas que se ofrecen todos los días", puntualizó.

SANCIONES

Acerca de las personas que se han colado en la lista de vacunación contra el Covid-19, como un comisionado sindical d nombre Benigno Martínez Escalante, la mandataria capitalina aseguró que habrá sanciones:

"Este comisionado sindical va a tener sanciones igual que otras personas que se colaron en la lista y que no cumplieron. Porque como representante popular, en mi caso por ejemplo, yo me voy a esperar a cuando me toque la vacuna".

Indicó que ella se vacunará cuando le toque en el esquema de vacunación y así debe hacerse con el resto de la población.

"¿Cuándo me va a tocar la vacuna? Pues hay que ver, tengo 58 años, no tengo comorbilidades, no sé si me toque por ahí de abril-mayo, ojalá sea antes, pero para todos los que tenemos 58 años y no tenemos comorbilidades… y eso va a depender de la disponibilidad de la vacuna; yo no me voy a vacunar antes aun cuando ocupe un puesto popular", señaló.

