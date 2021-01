España.- Dilma Roussef o Yoko Ono reclaman la amnistía para los políticos independentistas catalanes en prisión

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

50 personalidades internacionales vinculadas a la política y la cultura han reclamado la amnistía de los condenados por el 1-O, en el manifiesto impulsado por Òmnium Cultural 'Dialogue for Catalonia', y que publican este lunes 'The Washington Post' y 'The Guardian'.

Entre los firmantes están la expresidenta de Brasil Dilma Roussef, el político irlandés e impulsor del proceso de paz en Irlanda del Norte Gerry Adams, la artista Yoko Ono y el escritor Irvin Welsh, informa la entidad en un comunicado.

También apoyan la reivindicación cuatro premios Nobel de la paz y uno de literatura: la abogada iraní Shirin Ebadi, el pacifista argentino Adolfo Pérez Esquivel, la activista americana Jody Williams, la activista por la paz en Irlanda del Norte Mairead Corrigan, y la escritora austriaca Elfriede Jelinek.

El manifiesto sostiene que "una gran mayoría de catalanes ha expresado repetidamente la voluntad de ejercer democráticamente el derecho a decidir de su futuro político", que consideran que debe decidirse votando siguiendo los precedentes de los referéndums en Escocia (Reino Unido) y Quebec (Canadá).

"La judicialización para resolver una crisis política ha conllevado una represión creciente y ninguna solución", y añade textualmente que las condenas a los dirigentes independentistas condenados solo agravan el conflicto.

APELAN AL DIÁLOGO

Según los firmantes, esta situación ha sido criticada por "las principales organizaciones de derechos humanos del mundo", entre las que el texto destaca el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU.

El manifiesto termina apelando al diálogo entre las autoridades para encontrar "una solución política que permita a la ciudadanía decidir su futuro político", y reinvidicando la amnistía para poner fin a lo que tachan de represión.

OTROS FIRMANTES

También han suscrito el manifiesto los exrelator especial de la ONU Michel Forst y Benn Emerson, el exministro danés de Asuntos Exteriores Holger K. Nielsen, el expresidente de Eslovenia Clayborn Cason, el exalcalde de Ginebra (Suiza) Rémy Pagani, y la cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo Mirta Baravalle.

Entre otras personalidades destacadas del ámbito cultural, lo han firmado los dramaturgos latinoamericanos Sergio Blanco y Rafael Spregelburd y el británico Simon Stephens, además del artista chino exiliado Ai Weiwei y el escritor turco Burhan Sönmez.