Prohibición de plásticos causará pérdida de 50 mil empleos en CDMX

La industria del plástico prevé la pérdida de hasta 50 mil empleos por la entrada en vigor, este 2021, de reformas a la Ley de Residuos Sólidos que prohiben la comercialización, distribución y entrega de productos desechables de un solo uso en la Ciudad de México.

En entrevista con Publimetro, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), Aldimir Torres, estimó también que la medida tendrá un impacto negativo económico importante para el sector equivalente a 30 mil millones de dólares.

"Tenemos un problema muy serio, por un lado tenemos prohibiciones y por otro sigue la pandemia, será también un año negativo", advirtió el ingeniero.

No obstante, afirmó que la industria se va ajustará a las medidas instruidas por el gobierno capitalino, aunque llamó a trabajar coordinadamente y pensar en una solución más que en una salida como lo es la prohibición que, consideró, no sirve de nada.

"Consideramos que nos tensemos que escuchar porque no nos escuchan, no somos un sector que cierre aeropuertos o autopistas -como parecería que es la única manera que escuchan- no somos esta clase de personas, somos gente responsable", externó.

Pequeños comerciantes, los más afectados

Aldimir Torres aseguró que los más afectados por esta prohibición serán los pequeños comerciantes, puesto que los productos compostables son 3.5 veces más caros que el plástico tradicional.

Además, destacó que los dos meses de gracia que está otorgando el gobierno capitalino para acatar la norma 'son nada' pues hoy en día la comercialización y distribución de estos productos ya está prohibida y no se les dio el periodo de un año que ellos pedían de prórroga para realizar los ajustes necesarios.

"Necesitábamos esta prórroga para ajustarnos en plena pandemia, pero no tuvieron delicadeza de contestarnos, la carta fue dirigida a Claudia Sheinbaum con copia al legislativo de la Ciudad de México y ninguno nos contestó", afirmó.

Más que prohibición, indicó, que en lo que debería de trabajar autoridad, sociedad e industria es en las seis 'R': reducir, rehusar, reciclar, rediseñar, repensar y ser responsables. "No podemos culpar a un material, cualquiera que sea, porque todo recae en el mal uso y a la poca responsabilidad; tenemos que trabajar coordinadamente", puntualizó.

