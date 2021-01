Uruguay.- Luis Suárez, Godín y futbolistas uruguayos piden a la FA que levante la sanción a Cavani

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Futbolistas de Uruguay, en un comunicado firmado por jugadores como Luis Suárez o Diego Godín, ha denunciado el trato "discriminatorio y racista" que la Federación Inglesa (FA) ha tenido con el delantero del Manchester United Edinson Cavani, al imponerle una sanción de tres partidos y una multa de 100.000 libras esterlinas (más de 111.000 euros) por referirse como 'negrito' a un aficionado, y ha pedido que el organismo que la revise con "urgencia" para restaurar "su buen nombre y su honor".

El de Salto escribió 'Gracias negrito' en una respuesta en su cuenta de Instagram a una de las personas que le felicitó por su actuación ante el Southampton donde anotó dos goles que ayudaron a su equipo a remontar un 2-0. Por ello, la FA le acusó de conducta impropia y por infringir la normativa con una publicación "insultante y/o abusiva y/o inadecuada y/o que desprestigió el juego".

Sin embargo, dicha palabra en Sudamérica tiene en una connotación afectiva, como intentó aclarar el propio atacante, que procedió a borrar rápidamente lo escrito.

"Queremos denunciar la arbitrariedad de la Federación Inglesa de Fútbol. Lejos de realizar una defensa contra el racismo, lo que ha cometido es un acto discriminatorio contra la cultura y forma de vida de los uruguayos. La sanción revela una visión sesgada, dogmática y etnocentrista que no admite más que la lectura que se quiere imponer desde su particular y excluyente interpretación subjetiva, por más equivocada que sea", señaló la Asociación de Futbolistas de Uruguay, un mensaje que publicaron varios jugadores uruguayos, como Suárez y Godín, en las redes sociales.

En este sentido, el organismo reiteró que Cavani "no ha cometido nunca un solo acto que pueda ser interpretado como racista". "Simplemente ha utilizado una expresión habitual en nuestra lengua para referirse cariñosamente a un ser querido, a un estimado amigo. Pretender que la única forma de interpretación válida en la vida sea la que está en la cabeza de los dirigentes de la FA supone en sí un verdadero acto discriminatorio, totalmente reprobable, en contra de la cultura uruguaya", apuntó.

Así, afirmó que la sanción afecta no solo a una "figura intachable" como Cavani, sino a la "cultura" de su país. "La FA expresa a través de su sanción una total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo, respetuosa con la pluralidad, equivocándose desde la interpretación unilateral y rígida de sus reglas antirracistas, cuyo fundamento apoyamos, pero que a todas luces no son aplicables en forma racional al caso en consideración. No se ha condenado a una persona, sino que se ha condenado nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Eso sí es discriminatorio y racista", manifestó.

"Exhortamos a la FA para que revisen con urgencia sus procesos de toma de decisiones en relación a estas cuestiones, para no cometer nunca más una injusticia semejante (…) Pedimos que proceda de forma inmediata a levantar la sanción impuesta a Edinson Cavani y restaure frente al mundo su buen nombre y su honor, injustamente mancillado con esta reprochable decisión", concluyó.