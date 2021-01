Fútbol.- Emili Rousaud aboga por aplazar la recogida de firmas y no "vulnerar los derechos del socio"

"Si no se está controlando la pandemia, las elecciones no se podrán celebrar en la fecha prevista"

La Junta Directiva tendría 14 miembros, con la presencia de Albert Agustí y Elena Viader como tesorera

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Emili Rousaud ha abogado este martes por aplazar parcialmente la recogida de firmas de los socios blaugranas y culminar ese proceso, que permitirá a los precandidatos convertirse en candidatos a la presidencia, una vez se levanten las restricciones de movilidad que, a su juicio, "vulneran" los derechos de los socios.

"El cierre municipal sí perjudica a la recepción de las firmas. Pero estamos limitando el derecho a nuestro socio de dar esos avales a su candidatura. Esta situación debería ser analizada por la Junta Electoral del club, y considerar si sería conveniente hacer una suspensión temporal del proceso. Si no, estaremos lesionando el derecho de los socios", manifestó en rueda de prensa.

"Si llegado el momento se considera no conveniente la celebración de las elecciones, lo conveniente será un aplazamiento, hacerlas en otro momento. La salud está en primer lugar, por encima de lo demás. Me da la sensación de que si no se está controlando la pandemia, las elecciones no se podrán celebrar en la fecha prevista", añadió al respecto.

Rousaud reconoció haber hablado de este tema con otros cuatro precandidatos, preocupados por la afectación de la pandemia a la recogida de firmas –son necesarias 2.257 para pasar el corte–. "Sería adecuado que la Junta Electoral, por el socio que tiene sus derechos limitados, hiciera algo. Se podría vulnerar el derecho al socio y que no pueda dar su firma", alegó.

Eso sí, es optimista en cuanto a la recogida de firmas de su precandidatura, y sin afectaciones asegura que llegaría ya a la cifra requerida. "Entre las firmas comprometidas y las que ya tenemos, podíamos pasar el corte perfectamente. Teníamos la confianza absoluta de pasar, ahora tenemos la incertidumbre de cómo recoger esas firmas prometidas y que no pueden llegar", apeló.

Por ello, reiteró su posición. "Haría una suspensión temporal de recogida de firmas, y en cuanto se levante la restricción de movilidad entre municipios, decir que quedan 'x' días de recogida de firmas. Porque, si no, el más perjudicado será el socio que quiera dar su firma a una precandidatura y no pueda hacerlo", manifestó.

SE VE COMO LA "TERCERA VÍA"

Por otro lado, niega que estas elecciones vayan a ser cosa de dos, entre Joan Laporta o Víctor Font. "Mi sensación es que estamos convencidos de pasar el corte y somos alternativa importante a elegir, creo que seremos la tercera vía. Eso de ser polarizado todo en dos, no me parece adecuado", manifestó.

Y para ser esa tercera vía, presentó a los que serían miembros de su Junta Directiva, formada por 14 directivos, con Josep Maria Minguella como vicepresidente primero y deportivo y con Elena Viader como tesorera. Además, como nombre más reconocido, cuenta con el apoyo de Albert Agustí, quien fuera presidente del RCT Barcelona entre 2008 y 2018.

"Es una Junta muy solvente, equilibrada y preparada para superar este momento histórico del club, el momento más complicado desde el punto de vista económico. En este momento tan complejo, nos corresponde sacar adelante el club, tenemos un grupo de personas con la capacidad, valores y compromiso para afrontar este reto", aseguró Rousaud.

A nivel personal, el exdirectivo se ve como "candidato ideal" a presidir la entidad blaugrana. "El candidato idóneo es un empresario, requiere gran gestión y experiencia. Pienso que reúno estas características. Pretendemos sanear el club, reconstruir el primer equipo y regenerar ingresos y generar de nuevos, en el área de Internet y social", concluyó.