Gobernador de Guerrero frenó acusación contra presunto violador

El ex fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, reveló que por indicaciones del gobernador Hector Astudillo no se giró orden de aprehensión en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación.

“Quién frenó el proceso fue el que maneja las cuestiones políticas del estado (gobernador). Yo hice una tarjeta informativa a quien tenía que hacerla y se me dijo que no, entonces la instrucción que yo di fue que se mantuviera statu quo esas circunstancias”, expuso.

Recordó que Salgado Macedonio cuenta con una acción penal por el delito de presunta violación, la cual fue frenada por cuestiones exclusivamente políticas en 2017 por órdenes del gobernador de Guerrero.

“Yo ordené en su momento que se ejerciera la acción penal en contra de esta persona, no se hizo por razones exclusiva y únicamente políticas, en las que yo no estuve de acuerdo, porque antes que nada soy abogado y siempre he sido penalista, he procurado porque se haga justicia en el país, de tal suerte que para mí es una impunidad, lo que aconteció la carpeta de investigación está integrada, estimó que el ministerio público puede ejercitar la acción penal en contra de Félix Salgado Macedonio”, afirmó.

En entrevista radiofónica, el ex fiscal, quién elaboró la carpeta de investigación en 2017, aseguró que ésta se encuentra abierta y puede ser ejercida en cualquier momento. Detalló que la carpeta incluye un video grabado por el propio senador con licencia, quien tras drogar y violar a la víctima, se lo envió.

Respecto a quien es la persona que frenó el proceso, Olea Peláez insistió: “ustedes se pueden imaginar quién es quien maneja las cuestiones políticas del estado. Con eso digo absolutamente todo y de alguna manera tuve que hacer caso de esa instrucción”.

El propio senador con licencia dijo en 2018 que “en Guerrero quien manda es el gobernador Héctor Astudillo Flores, y no hay ninguna confusión de nada”.

De acuerdo con Javier Olea Peláez, la carpeta de investigación estaba completamente integrada con peritajes, declaraciones de testigos y exámenes psicológicos, por lo que debió haber sido puesta a disposición del juez correspondiente para liberar o negar la orden de aprehensión.

“Existen unas fotografías que esta persona que pretende ser gobernador mando por WhatsApp a la señora, donde la está violando y golpeando, porque no fue solamente una vez, la primera vez la drogó y entonces abusó de ella”, señaló.

