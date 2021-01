Amagan restaurantes con abrir pese a semáforo rojo en Zona Metropolitana

La industria restaurantera de la Zona Metropolitana del Valle de México advirtió que, pese a lo que se defina este viernes sobre la ampliación o no del semáforo rojo, abrirán sus establecimientos puesto que ya han llegado a su límite.

"Si el lunes nos dicen no pueden abrir vamos a abrir porque sino de todos modos vamos a cerrar. Es abrir o morir, cuidando al 100% a nuestros clientes y trabajadores", declaró a Publimetro, Manolo Ablanedo, de Grupo Fishers y vocero de la industria.

Al ser cuestionado sobre si estarían dispuestos a ser multados por incumplir restricciones si es que se llega ampliar el 'cierre' en la capital, el empresario respondió: "No tenemos mucho que perder". No obstante, aclaró que antes de llegar a este extremo están dispuestos a entablar una mesa de diálogo con las autoridades.

"El tema que traemos es diálogo y no cansarnos […] no podemos dejar en el olvido que estamos en un problema mundial, es la salud de todo el mundo, pero si la autoridad no habré una mesa de diálogo y solución a la industria, si no abrimos no vamos a volver a abrir nunca más porque vamos a tronar; se va a ir mucha gente a la calle", advirtió.

Manolo Ablanedo denunció que no han tenido ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades y el apoyo de dos mil 200 pesos que otorgan a una parte del sector no ayuda en nada pues con ese monto 'no vive una familia'.

Por medio de una carta dirigida a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, emitieron un llamado de auxilio para que la industria restaurantera sea considerada como actividad esencial.

Carta abierta de la industria restaurantera de la Zona Metropolitana del Valle de México en un llamado de auxilio a las autoridades pic.twitter.com/L40zbxyMji — Publimetro México (@PublimetroMX) January 7, 2021

Respaldan pequeños comerciantes

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño AC) respaldó la solicitud de los restauranteros y se sumaron al llamado a las autoridades para que se permitan la reactivación de actividades al sector.

"Los negocios ya no tienen recursos para el pago de la renta, luz, impuestos, pago a proveedores, sueldos o el pago al IMSS. Incluso, muchos trabajadores están a la espera de regresar a las actividades laborales para poder cobrar el aguinaldo", dijo en conferencia de prensa virtual el presidente de ConComercioPequeño, Gerardo Becerra.

Asimismo, resaltó que el comercio ambulante debe tener la mayor vigilancia y aplicación de los protocolos de sanitización, pues mientras este continúe sin la aplicación de las medidas necesaria, será difícil mantener control de contagios.

En tanto, Gerardo Becerra dijo estar a la espera de un plan económico 'a la altura del gran desafío que enfrentamos'.

Por otra parte, sentenció con interponer ante Derechos Humanos una queja contra la jefa de gobierno y funcionarios que resulten responsables por la omisión y falta de acciones sobre todo en el comercio ambulante.

Otros giros afectados

Verdulerías

Panaderías

Tortillerías

Carnicerías

Pollerías

Cifra

13,500

restaurantes han cerrado desde el inicio de la pandemia

