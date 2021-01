Fútbol.- Laporta: "No hay razones para dilatar la recogida de cifras o suspender elecciones"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que no hay "razones objetivas" para dilatar el proceso de recogida de firmas de apoyo a las precandidaturas, y "mucho menos" para "dilatar o suspender" las elecciones programadas para el 24 de enero.

"El club no puede estar más tiempo sin presidente ni Junta, sin el liderazgo necesario para enderezar la situación económica. Se tomó una decisión, establecía las elecciones 24 de enero, y así deben ser. No hay razones objetivas para dilatar el proceso de recogida de cifras o dilatar o suspender elecciones", aseguró en rueda de prensa.

Laporta cree que todos los precandidatos están en igualdad de condiciones para recoger firmas y que, pese al endurecimiento de las condiciones sanitarias y restricciones de movilidad, el proceso ya contempla esta situación de pandemia.

"Nuestra candidatura ha tenido los mismos obstáculos que otras. Hay otros precandidatos, exdirectivos (Vilajoana y Rousaud) que están intentando, con escritos a la Junta Electoral, que se aplace esto. Respeto su actuación, pero esto sería alterar las elecciones y el proceso electoral, podría provocar impugnaciones de todo tipo de los resultados de las elecciones", avisó.

"A nivel de requisitos sanitarios, se han establecido mecanismos para que afecte lo menos posible y se pueda votar con garantías, en varias zonas de Catalunya y España. No veo ninguna razón para dilatar recogida de firmas ni se suspendan o aplacen las elecciones. Encuentro que sería una grave equivocación", reiteró.

En este sentido, volvió a señalar a Rousaud o Vilajoana. "Algunos precandidatos eran directivos y ya dilataron el proceso de firmas de la moción de censura en su contra. Hay que preguntarles a ellos, pero no hay motivos para dilatar la recogida de firmas y menos aún para suspender elecciones. Eso daría pie a impugnaciones que el club no puede permitirse. Y no olvidemos que estas elecciones anticipadas son por una mala gestión previa. Son necesarias las elecciones cuanto antes mejor", rebló.

Laporta reconoció que la pandemia, y la nueva situación de confinamiento municipal, también afecta a su precampaña. "Quería hacer una campaña muy próxima a la gente, y hablar con los culés. Esto no lo hemos podido hacer pero nos hemos reinventado. Estamos concentrados en las fases del proceso, en la recogida de firmas. Hemos trabajado mucho, y pensamos que tenemos la mejor propuesta para el Barça. Conocemos la realidad del club, cuanto antes lleguemos a la presidencia, mejor", señaló.