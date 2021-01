Coronavirus.- Israel impone nuevas restricciones para frenar el ritmo de contagios de la COVID-19

Más de 100.000 dosis de la vacuna de Moderan aterrizan en Tel Aviv

Israel es el primer país en completar la primera fase de vacunación en residencias

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Israel ha impuesto restricciones adicionales, que entran en vigor la medianoche de este jueves y con una vigencia de, al menos dos semanas, con el objetivo de frenar el ritmo de contagios.

Según el ministro de Salud, Yuli Edelstein, pocas personas han cumplido con la tercera cuarentena que comenzó en el país hace dos semanas, por lo que se han visto obligados a imponer nuevas restricciones, para las que el presidente, Reuyen Rivlin, ha pedido cumplimiento por parte de la población.

En unas declaraciones emitidas en un vídeo y recogidas por 'The Times of Israel', Rivlin ha recordado que "todos nosotros y sin excepciones, debemos seguir las reglas", ya que la cuarentena es "para no matarnos unos a otros".

Las reuniones a partir de este jueves podrán ser de hasta cinco personas en espacios cerrados y de hasta diez en espacios abiertos –con excepciones para bodas, circuncisiones y funerales, que se mantendrán de acuerdo con la regla existente de diez personas en un espacio cerrado y 20 en un espacio abierto–.

Todas las escuelas y jardines de infantes serán cerrados, con la excepción de la educación especial, mientras que los centros comerciales no podrán abrir y los restaurantes sólo se les permitirá ofrecer servicios de entrega.

También se mantiene la prohibición de visitar a cualquier persona más allá de la familia inmediata.

En paralelo a estas nuevas medidas, un vuelo con más de 100.000 dosis de la vacuna de Moderna, de las seis millones que incluye el acuerdo entre el Gobierno y la farmacéutica, ha aterrizado en Tel Aviv este jueves para continuar con la campaña de inoculación.

Según los datos que ha facilitado Edelstein a través de su cuenta de Twitter, casi 1,6 millones de ciudadanos de Israel han recibido la primera dosis de la vacuna.

Por otro lado, el servicio sanitario de emergencia del país –Maguén David Adom– ha asegurado que han completado el suministro de la primera dosis en todas las residencias de mayores, tanto a sus residentes como a sus trabajadores, y que la semana que viene comenzará el suministro de la segunda y última dosis, necesaria para la inmunidad.

Hasta el momento, Israel –que tiene una población de unos 8,8 millones de habitantes– ha registrado 471.048 contagios y 3.552 muertes por coronavirus, según las cifras proporcionadas por la Universidad Johns Hopkins.