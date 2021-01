Fútbol.- Koeman: "Tenemos que enviar la señal de que todavía podemos ganar LaLiga"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que es importante seguir por la vía del triunfo y enviar "la señal" a los rivales de que todavía están en condiciones de ganar LaLiga Santander, por lo que no quiere relajación alguna ante el Granada, este sábado, tras ganar al Athletic Club en San Mamés esta semana en partido aplazado.

"Es otro partido, no se puede confiar en el resultados del otro día. Si no estamos al nivel, con o sin balón, el contrario nos puede complicar mucho. Tenemos que recuperar puntos. Es una señal a los demás de que todavía podemos ganar, eso es lo más importante", aseguró en rueda de prensa.

Para el técnico, deben ganar por ellos mismos y luego por enviar esa señal a los demás rivales. "Pero no podemos perder más puntos, porque los hemos perdido donde no se podía. Es una presión altísima para los jugadores saber que no puedes perder. Pero por nuestra trayectoria inicial, no podemos fallar más", reconoció.

"Lo mejor es ir partido a partido, no estamos en una situación en la que podamos pensar en un partido de Supercopa, cuando nos falta jugar aún el partido de mañana. Porque nuestra trayectoria en LaLiga nos obliga a hacer el máximo para ganar. Lo que venga, ya lo veremos", reiteró.

De ahí que tenga el punto de mira puesto en el líder, el Atlético de Madrid. "Siempre miro al equipo que va primero, si quieres ganar el campeonato. Es complicado porque el Atlético ha estado fortísimo en LaLiga, marca y gana partidos. Estamos en una situación en la que no podemos perder muchos puntos más. Hay que ser realista", se sinceró.

Un Atlético de Madrid que en Copa del Rey fue eliminado por el Cornellà, que se medirá ahora al Barça. "Vi momentos del partido, y el Cornellà mereció ganar a un Atlético que tenía un equipo fuerte. Es un toque para nosotros, de saber que es una eliminatoria bonita y que habrá que adaptarse a un campo artificial", avisó Koeman.

Por otro lado, preguntado por si Pedri debería ir a la Eurocopa del próximo año, pidió prudencia a la vez que halagó al joven jugador. "Nadie podía esperar que un chico de su edad estuviera ya jugando casi todos los partidos. Se lo merece, ha demostrado pese a su juventud que parece que lleve años en este club. Pero los jóvenes tienen altibajos, aunque no tengo duda de que seguirá mejorando. Pero no hay que ir demasiado rápido", manifestó.

Un Pedri que se conecta cada vez mejor con Leo Messi, clave en San Mamés. "Messi es un ganador, le gusta tanto jugar y entrenar como a mí, que estoy cabreado si no gano. Son cosas de gente ganadora, que expresa cuándo no está contento y también cuando está feliz. Leo, desde el primer día, ha hecho lo máximo para el equipo y vi cosas, en el último partido, que sí que nos ayuda mucho para ganar y ojalá que siga. Pero tampoco sería normal que marcara tres goles en cada partido", manifestó.

En cuanto al mercado de invierno, tiene claro que recomendará la salida a jugadores jóvenes sin hueco en su equipo. "Los jugadores que pienso que deben buscar una salida ya lo saben, sobre todo Ramon Planes. Yo estoy más pendiente de los entrenamientos y partidos. Al final siempre es la decisión del jugador, para algunos lo mejor es buscar una salida y tener minutos. Un joven no puede estar un año sin jugar. No es bueno para mejorar como jugador", aseguró.

"Para el futuro de esta temporada, es importante fichar. Queremos mejorar la plantilla, todavía pienso que en algunas posiciones necesitamos más competencia y más efectividad. Hay razones para fichar, pero entiendo la situación del club y si no es posible, no lo es. Seguimos con la misma idea y esperamos al año que viene", opinó sobre los posibles refuerzos.