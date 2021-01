Fútbol.- Víctor Font augura ingresar 1.500 millones anuales al término de su mandato con su plan económico

"Me preocupa generar beneficios para reinvertirlos en el Barça y defender el modelo de propiedad"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font tiene dos líneas claras de actuación en su plan económico, con un plan de choque para equilibrar cuentas en los primeros 100 días, y otro a largo plazo con el que augura que, en 2026, el club podría ingresar cerca de 1.500 millones de euros.

"Me preocupa generar beneficios para reinvertirlos en el Barça y defender el modelo de propiedad, para no tener que ser salvados por grupos de inversión o ricos. Queremos que los socios sean propietarios, y sin tener que poner una cifra grande de venta de jugadores, no queremos tener que vender", aseguró en rueda de prensa.

Una declaración de intenciones basada en 5 factores clave de éxito: socios estratégicos, talento especializado (equipo directivo, CEO de muy alto nivel, equipo ejecutivo), desintermediación, innovación y un 'Espai Barça' viable y sostenible.

Precisamente, respecto al 'Espai Barça', anunció un nuevo referéndum previsto para finales de 2021, que llevaría a tener un nuevo Palau Blaugrana para el primer trimestre del 2024 y el nuevo Camp Nou, totalmente reformado, a finales de 2025.

"Me consta que no es posible derribar el Camp Nou. Nosotros explicamos que nuestro plan de negocio y nuestra voluntad es tener, a finales de esta temporada, un nuevo plan de 'Espai Barça' que presentar al socio y a ver si podemos recortar plazos", señaló, descartando la promesa del precandidato Agustí Benedito.

En su plan de choque inicial, durante los primeros 100 días equilibrará la cuenta de resultados de esta temporada y refinanciará la deuda que vence este verano. "O tenemos un equipo con credibilidad y experiencia que pueda negociar la deuda con los bancos, o tendremos un problema", avisó.

Además, hará una 'Due Diligence' completa que incluye auditar el 'Espai Barça', y un plan de negocio 2021-26 que debe ser impulsado desde el primer día, para asegurar continuar siendo un club propiedad de los socios y que el club siga siendo competitivo.

"La frágil situación económica, combinada con la alta competencia y la incertidumbre de la pandemia, obligan a repensar la estructura económica y adaptarla a las oportunidades de la industria del entretenimiento y del mundo digital", apuntó.

Para ello, contará con Luis de Val (fundador y CEO de You Planet), José Manuel Villanueva (cofundador de Privalia), Iñaki Ecenarro (emprendedor, fundador de Trovit), Oscar Pierre (ingeniero aeroespacial y fundador de Glovo), Manel Sarasa, Joaquim Uriach y Xavi Carbonell como nuevos directivos, con el asesoramiento externo de Carlota Pi.

En cuanto a fichajes inmediatos para el primer equipo de fútbol, tiene claro que cualquier cambio en la plantilla debe hacerse sin impacto económico relevante. "Hacemos seguimiento de jugadores que terminen contrato o que ahora pueda ser situación beneficiosa, el caso más claro es el de Èric Garcia, en una posición en la que tenemos necesidad", comentó.