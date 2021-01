Rally/Dakar.- Barreda: "Estoy orgulloso de nuestra estrategia"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El piloto español Joan Barreda (Honda), ganador de la sexta etapa del Rally Dakar, se ha mostrado "orgulloso" con la "estrategia" que ha mantenido hasta el momento en el 'raid' saudí, en el que marcha séptimo en la general a seis minutos de Toby Price, y ha reconocido que se siente "fuerte" y que espera estarlo "hasta el último kilómetro".

"¡He ganado! He intentado aminorar un poco el ritmo después del avituallamiento, pero al final he conseguido imponerme por varios segundos y no sé la verdad si es una buena estrategia. Ha sido una primera semana difícil con mucha navegación. La navegación con la que nos estamos encontrando es algo nuevo para mí; pero bueno, ya me estoy acostumbrando y voy a intentar hacerlo mejor durante la segunda semana", señaló en declaraciones a la organización.

Respecto a los neumáticos, el catalán explicó que todavía tiene "tres para la semana que viene". "Estoy orgulloso de nuestra estrategia hasta el momento; en ocasiones ha sido difícil para mí, pero no he podido hacerlo mejor. Aún queda mucha carrera por delante y lo importante es que me siento fuerte y espero poder mantenerme así hasta el último kilómetro", concluyó.