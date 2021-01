Restaurantes lamentan decisión de no considerarlos actividad esencial

La industria de los restaurantes lamentó que ni la Ciudad de México ni el Estado de México hayan considerado a esta actividad como esencial, lo cual los condenará a seguir cerrados en ambas entidades con el riesgo que estos comercios tengan que bajar definitivamente sus cortinas y despedir a sus trabajadores.

Este viernes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunciaron que esos estados continuarán en rojo, por lo que las restricciones anunciadas a finales del 2020 continuarán, en ellas se impide la apertura de los restaurantes.

Debido a esta situación, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), los Directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES) y la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) lamentaron la falta de sensibilidad de ambos gobernantes.

“Los restaurantes no son fuente de contagio como las propias autoridades mexicanas lo han reconocido. De hecho, han insistido en que el riesgo está en fiestas privadas y el comercio informal, donde se carece de control sanitario”, argumentaron las organizaciones.

Incluso se refirieron a un estudio realizado por el WSJ en Nueva York, Estados Unidos, en el que se constata que los contagios se dan en las fiestas privadas, no en los restaurantes. La investigación, retomada por medios de ese país, reveló que los restaurantes sólo “representan 1.4 por ciento de la propagación del virus”.

Mientras que el estudio “Mobility Network Models for Covid-19 Explain Inequities and inform reopening”, hecho por las universidades de Stanford y Northwestern, destaca que restringir la ocupación en cada “punto de interés” es más efectivo en reducir la tasa de contagios, que disminuir uniformemente la movilidad.

“La política uniforme de cierres a la movilidad causa más daño económico y problemas al Sistema de Salud Social, si no se es acompañado de apoyos económicos y subsidios al empleo, especialmente es las poblaciones más marginadas”, añadieron los empresarios.

Apoyos insuficientes

Respecto al anuncio de los apoyos económicos del gobierno de Claudia Sheinbaum, que consisten en dos mil 200 pesos a colaboradores de los restaurantes y la reducción del impuesto sobre nómina para enero, la industria consideró que es insuficiente.

El gobierno del Estado de México aún no ha dado a conocer si brindará apoyos financieros para esta industria.

La Canirac calculó que desde el inicio de la pandemia, en la Zona Metropolitana del Valle de México, se han cerrado 13 mil 500 establecimientos, lo cual también afectará a una importante cadena de producción de proveedores locales.

Aunque dijeron que no respaldan el amago realizado por algunos negocios de abrir aunque no este permitido, apoyarán a los agremiados que en un acto de desesperación recurran a esta medida para no perder su patrimonio.

Pese a este panorama, en una reunión con las autoridades capitalinas, los restauranteros propusieron los siguientes puntos:

Apertura con un aforo del 25% interiores y 35% en terrazas

Mesas de seis comensales máximo

Horario de cierre a las 22:00 horas, martes a domingo con cierre los lunes

Uso del código QR para rastreo

Seguir la aplicación del Protocolo Mesa Segura, el cual se ha aplicado desde que los restaurantes

abrieron en junio

Muestreo de empleados semanal al 5% de la planilla con pruebas Covid-19 en establecimientos

con más de 50 trabajadores

Además, para garantizar el cumplimiento, la industria se compromete a acompañar a las autoridades del INVEA (en el caso de la CDMX) a los operativos de supervisión

Sin embargo, sus propuestas no fueron consideradas y tampoco se les hizo una contrapropuesta.

“Morelos, Querétaro, Durango, San Luis Potosí y Jalisco han demostrado que con semáforo rojo se puede permitir la operación acotada de los restaurantes. Existe enojo y frustración en la industria restaurantera porque el comercio informal de venta de alimentos ha seguido funcionando sin ninguna medida de sana distancia o higiene. No se puede castigar a la industria formal por la falta de control que se ha tenido con otros sectores”, concluyeron.

