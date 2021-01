VÍDEO: EEUU.- Biden cree que la ausencia de Trump en su toma de posesión es "buena" y afirma que ha sido una "vergüenza"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado este viernes que la ausencia del todavía mandatario, Donald Trump, en su ceremonia de investidura es una "cosa buena" y ha afirmado que el magnate ha sido una "vergüenza" para la nación norteamericana.

"Una de las pocas cosas en las que coincidimos. Es una cosa buena que no se presente", ha indicado Biden, subrayando que Trump ha "excedido incluso" sus "peores nociones" sobre él. "Ha sido una vergüenza para el país, una vergüenza en todo el mundo, no es digno de ocupar este cargo", ha remachado.

Trump, que admitió el jueves públicamente por primera vez que no tendrá un segundo mandato como presidente, ha anunciado durante la jornada que no asistirá a la toma de posesión del demócrata. Con su decisión, Trump se convertiría en el primer presidente estadounidense en la historia reciente de Estados Unidos en no acudir a la relevante cita, uno de los eventos más importantes de la vida política en el país norteamericano.

La asistencia del presidente saliente es, además, una muestra histórica del compromiso del anterior mandatario con una transición pacífica de poder entre dos administraciones. Está previsto, no obstante, que el vicepresidente, Mike Pence, sí acuda a la ceremonia, según informaciones del portal de noticias Politico.

Fuentes citadas por la cadena de televisión CNN han agregado que la primera dama, Melania Trump, tampoco asistirá a la cita. Las mismas fuentes han señalado que la familia Trump dejará Washington el 19 de enero, un día antes de la investidura de Biden, pero se muestran cautelosas porque sus planes podrían cambiar.

Por otro lado, Biden, en rueda de prensa, ha afirmado tener "gran confianza" en la seguridad durante el evento, después de que partidarios de Trump asaltaran el Capitolio el miércoles, en medio de una discutida intervención policial.

"Estará al mando una entidad totalmente diferente a la que estaba a cargo de proteger el Capitolio, el Servicio Secreto", ha puntualizado el presidente electo, reiterando su "completa confianza" en el cuerpo policial. "Tengo una gran confianza en su habilidad para asegurar que la inauguración tiene lugar de forma segura y sin problema", ha agregado.

De forma paralela, ha garantizado que el incidente registrado en el Capitolio y la seguridad del lugar serán "profundamente investigados" y que las autoridades a cargo "tendrán que rendir cuentas por los fallos ocurridos y tendrán que asegurarse de que esto no puede volver a pasar otra vez".

Cuestionado sobre si considera correcto que el Congreso de Estados Unidos comience un juicio político ('impeachment') contra Trump el lunes, Biden se ha negado a responder. "Lo que el Congreso decida hacer es lo que decidirán", ha dicho.

