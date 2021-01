Casa Real.- VÍDEO: Podemos quiere que Juan Carlos I vuelva a España para rendir cuentas y desdeña encuestas que dan más apoyo al Rey

Asegura que su crisis no tiene solución por la "corrupción" y la defensa de Vox y trabajará para avanzar hacia la posibilidad de un referéndum

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha exigido que el rey emérito Juan Carlos I regrese a España para rendir cuentas ante la Justicia y la ciudadanía y da "poca credibilidad" a los últimos sondeos que recogen un alto apoyo a la monarquía, pues es una institución en "crisis", "ahogada por la corrupción" y que no es símbolo de unidad al ser "jaleada" por Vox.

"Hay que exigir transparencia, hay que exigir que rindan cuentas, hay que exigir que el rey emérito vuelva a España y dé cuentas a la justicia, pero todo eso es insuficiente. Lo que estamos viendo es una crisis de la monarquía y, por tanto, que afecta al conjunto de las instituciones del país", ha ahondado en una entrevista a Europa Press.

Además, preguntada sobre si es partidaria de un referéndum, ha asegurado que su formación va a continuar trabajando para "dar pasos hacia un avance que permita decidir a la ciudadanía sobre la Jefatura del Estado".

"Yo creo que llevamos muchísimo tiempo en que constantemente se nos ha dicho que no toca preguntar a la ciudadanía sobre la Jefatura del Estado. No toca, no toca no toca… la pregunta es cuándo toca", ha apuntado para remarcar los "escándalos" de los últimos años relacionados con el rey emérito, Juan Carlos I, pero también de otros miembros cercanos a la Familia Real.

En este sentido, ha restado valor a las encuestas que dan un alto apoyo a Felipe VI y ha contrapuesto otro sondeo realizado hace meses por medios alternativos, que arroja una mayoría del españoles no respalda a la Casa Real.

Y es que, a su juicio, el avance del republicanismo es una cuestión generacional, dado que cada vez más gente considera que "no considera" a la monarquía "útil". "Cada vez somos más en este país los que consideramos la monarquía como una institución anacrónica, corrupta, fallida", ha enfatizado.

LA TRANSPARENCIA NO SOLUCIONA EL PROBLEMA

Por otro lado, Serra ha reivindicado que Unidas Podemos ha presentado iniciativas en el Congreso para dotar de transparencia a las actividades de la Casa Real, incluida varias peticiones de comisión de investigación sobre Juan Carlos I, al entender que "está en juego" la "salud democrática" del país.

No obstante, la dirigente de la formación morada ha dicho que el aumentar la transparencia sobre la monarquía es "insuficiente" y no resolverá su crisis. A ello contribuye el daño que provoca a la institución la defensa que recibe de la "derecha" política.

Esas dificultades, bajo su criterio, quedaron claras durante el habitual discurso de Nochevieja del Rey Felipe VI, en el que "no hizo ninguna mención a la corrupción de su padre", dado que hacerlo sería demostrar todavía más la crisis de la monarquía.

LA ESTRATEGIA DE DESVINCULAR AL EMÉRITO NO FUNCIONA

La coportavoz de la formación morada también ha dicho que existen cargos del PSOE que tratan de separar a la institución de la persona, algo que a su juicio "no se puede hacer" en la monarquía y sí en un sistema republicano.

Sobre la postura de sus socios de gobierno, Serra ha detallado que "todo el mundo sabe" que dentro del Ejecutivo en coalición hay una parte republicana, que es Unidas Podemos, y otra monárquica, que ostenta el PSOE.

Por tanto, es "difícil" que lleguen acuerdos sobre los "avances" que, bajo su criterio, debe hacer el país en lo relativo a la Jefatura del Estado. "Pero sí que hay una cuestión importante y es que se puede ser monárquico y es legítimo, pero lo que no se puede hacer es defender la corrupción de cualquier institución del Estado", ha zanjado.

