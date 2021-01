Reina Isabel II y su esposo Felipe reciben primera dosis de la vacuna anticovid

La reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo recibieron hoy la vacuna contra el covid-19, informó este sábado el Palacio de Buckingham.

La soberana británica, de 94 años y su marido, de 99, fueron vacunados con la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech.

Más de un millón de personas ya han sido vacunadas en el Reino Unido, el país europeo más afectado por la pandemia del coronavirus.

A finales de diciembre se inició en Reino Unido la campaña de vacunación contra el coronavirus, que ha comenzado con los grupos de riesgo, de los que forman parte tanto Isabel II como su marido, Felipe de Edimburgo.

Es por eso que a la soberana, que va a cumplir 95 años en abril, y a su marido, les tocó este sábado el turno de la vacuna. Para ponérsela, un médico se desplazó hasta el Castillo de Windsor, donde pasan los días de confinamiento. "La Reina y el duque de Edimburgo han recibido hoy las vacunas Covid-19", se puede leer en el comunicado del Palacio de Buckingham en el que se dio a conocer la noticia.

El ministro de Salud británico, Matt Hancock, elaboró un calendario de vacunación en el que priman tanto los trabajadores del sector sanitario, quienes están trabajando en primera línea durante la pandemia, y las personas mayores.

Sin embargo, aseguró The Mail on Sunday semanas atrás, la soberana y su esposo no tendrían preferencia respeto a otras personas. Se espera que a finales de mes los abuelos de los príncipes Guillermo y Harry reciban la segunda dosis.

