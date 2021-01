VÍDEO: EEUU.- Twitter suspende definitivamente la cuenta de Trump por riesgo de que "incite a la violencia"

Trump ha acusado a la plataforma de silenciar tanto a él como a sus votantes

La red social Twitter ha anunciado este viernes la suspensión definitiva de la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras concluir que existía riesgo de "incitar a la violencia".

"Debido a la tensiones existentes en Estados Unidos (…) estos tuits tienen que ser leídos en el contexto de eventos más ampliados y la forma en la que las frases del presidente pueden movilizar a diferentes audiencias", ha explicado la red social.

Los mensajes de Trump durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado miércoles fueron borrados por el mismo motivo en la red social que suspendió la cuenta durante 12 horas.

Por su parte, Instagram y Facebook extendieron la prohibición hasta, al menos, lo que le queda de mandato.

LA RESPUESTA DE TRUMP

El presidente ha respondido a través de la cuenta institucional de la Presidencia (@POTUS) y ha acusado a la plataforma de "silenciar" a él y sus votantes.

Los tuits han sido rápidamente eliminados por la plataforma y han sido publicados posteriormente a través del servicio de prensa de la Casa Blanca.

En ellos, Trump acusa de "ir más y más lejos" a la hora de "prohibir la libertad de expresión".

El presidente ha asegurado que se encuentra desarrollando su propia plataforma y que no será silenciado, y ha llamado a derogar la sección 230 que exime de responsabilidades penales por el contenido de los usuarios a las redes sociales.

En un tono similar se ha manifestado el hijo del presidente, Donald Trump Junior, que ha comparado con el mundo descrito en la novela 1984 de George Orwell y ha criticado que numerosos regímenes dictatoriales tengan cuentas en Twitter y se suspenda al presidente de Estados Unidos.

LAS CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN

Durante este viernes, Trump había anunciado que no asistirá al acto de proclamación de Biden el 20 de enero y que a los "patriotas americanos" que han votado por él no se les faltará el respeto ni serán "tratados injustamente" porque tendrán una "voz gigante" en el futuro.

En un comunicado, la red social ha señalado que las cuentas públicas "no están por encima de las reglas", pese a su función y ha apuntado a los "terribles sucesos de esta semana" como uno de los detonantes.

Para Twitter, el anuncio de no ir a la proclamación de Biden incide en la idea, que no ha podido probar, de que la elección ha sido ilegítima y que el evento es un "objetivo seguro" en caso de planear actos violentos porque él no estará presente.

Del mismo modo, el uso del término "patriotas estadounidenses" ha sido interpretado como una muestra de apoyo a quienes asaltaron el Capitolio.

La red social también ha advertido de que en otras redes sociales protestantes armados han empezado a proponer un segundo ataque para el día 17.

EL CÍRCULO DE TRUMP, AFECTADO

Las suspensiones no se han limitado a Trump, sino que se ha extendido a otras personas de su círculo que han difundido mensajes que apoyan la conspiración Qanon, que cree que Trump es un elegido para desmontar una trama de pedofilia integrada por las élites demócratas.

Entre las cuentas suspendidas, están la de la abogada del equipo que defendía la teoría del fraude electoral, Sidney Powell, y el exasesor de Seguridad Nacional recientemente indultado por el presidente Michael Flynn, que llegó a sugerir a Trump que implementara la ley marcial.

Twitter también ha bloqueado la cuenta de la campaña de Trump después de que esta volviera a publicar los mensajes borrados del presidente.

Asimismo, Google ha suspendido temporalmente la aplicación de la red social Parler, usada por los simpatizantes de Trump, hasta que imponga un sistema de moderación de contenidos, mientras que Apple ha dado 24 horas a la aplicación antes de seguir los pasos de Google.

Del mismo modos, otras plataformas que albergaban en su seno comunidades trumpistas como Reddit o Discord han cerrado algunos de los foros que solían utilizar los simpatizantes del presidente.

En el caso de Discord, la empresa ha emitido un comunicado recogido por el medio especializado en tecnología 'The Verge' en el que asegura que el servidor cerrado estaba vinculado a una web en la que se difundía desinformación sobre las elecciones de Estados Unidos, se llamaba a una insurrección armada en Estados Unidos y se incitaba a la violencia.

