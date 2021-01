AMP.- Colombia.- Seis muertos en dos nuevas matanzas en Colombia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Tres personas han sido asesinadas en la que es la primera masacre del año en el departamento colombiano de Antioquia. Las víctimas son un joven de 23 años, su madre de 42 y otro hombre. Otras tres personas han sido asesinadas en Caquetá en un local de peleas de gallos.

El incidente se ha producido en el municipio de Betania sobre las 3.00 horas de la madrugada de este domingo, cuando individuos armados llegaron al sector La 40 y dispararon contra una familia. Se ha convocado un consejo de seguridad en el municipio.

El pasado 22 de noviembre de 2020 fueron asesinadas ocho personas en una finca de la vereda La Julia, a 5 kilómetros del casco urbano del municipio de Betania. Además, resultaron heridos tres personas más que tuvieron que ser trasladadas a Medellín.

Este mismo domingo tres personas más han muerto y siete han resultado heridas en otro ataque armado, perpetrado en Caquetá, en el sur de Colombia. El incidente se produjo sobre las 2.00 horas de la madrugada en el corregimiento de Santo Domingo, en el sector de la vía a Tres Esquinas, según recoge la emisora Caracol Radio.

Dos de los heridos se encuentran en estado grave y los cinco restantes no revisten gravedad. Por el momento no hay versión oficial, pero ha trascendido que dos hombres armados entraron en un local de peleas de gallos y dispararon de forma indiscriminada. Las víctimas mortales son jóvenes que no tenían antecedentes judiciales.

Las fuerzas de seguridad han lanzado un intenso operativo en el sur del departamento de Caquetá para dar con los responsables de este hecho.