Coronavirus.- Israel ya ha vacunado al 20 por ciento de su población

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Tan solo tres semanas después del inicio de la campaña de vacunación, Israel ha suministrado ya la primera dosis a 1,8 millones de personas, el 20 por ciento de su población –9 millones–, y este domingo se ha comenzado a suministrar la segunda dosis de la vacuna al personal sanitario.

El Gobierno quiere vacunar a todos los mayores de 16 años antes de que termine el mes de marzo gracias al acuerdo con Pfizer/BioNTech, que suministrará diez millones de vacunas a cambio de que se le den los datos sanitarios resultantes.

Israel lidera la clasificación mundial de población vacunada 'per capita' por delante de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Estados Unidos, Dinamarca y Reino Unido, según los datos recopilados por el portal Our World in Data, vinculado a la Universidad de Oxford. España ocupa el 14º lugar con un 0,59 por ciento de población vacunada, según datos correspondientes al 8 de enero.

El domingo, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió un incremento en el ritmo de vacunación hasta alcanzar los 170.000 pinchazos al día. Netanyahu se ha desplazado este domingo al Aeropuerto Internacional Ben Gurion para recibir un nuevo cargamento de la vacuna. El jueves Israel recibió otras 100.000 dosis de la vacuna de Moderna y habrá más envíos de esta farmacéutica en los próximos días.

"El próximo domingo llegará otro cargamento y comenzaremos a vacunar al próximo grupo, los mayores de 50 años", ha explicado Netanyahu, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Mientras, los datos de enfermos siguen siendo preocupantes. Este domingo se han superado por primera vez en toda la pandemia el millar de pacientes en unidades de cuidados intensivos. En concreto hay 1.029 pacientes en UCI, 36 más en 24 horas y casi 300 más en una semana. Hasta 240 están conectados a respiradores.

Hay 5.047 nuevos casos de contagio, con lo que el país suma 487.680 casos confirmados y 3.651 decesos. Son 68.933 los casos activos, incluidos cuatro de la variante sudafricana confirmados el sábado.