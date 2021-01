Zara arranca el cierre de tiendas: las primeras Pull and Bear, Stradivarius y Bershka

El grupo español propietario de Zara Industria de Diseño Textil (Inditex) inició el cierre de todas sus tiendas Pull & Bear, Stradivarius y Bershka en China. Como parte de la estrategia de absorción de tiendas que avanzó durante el año pasado, los comercios físicos de Bershka, Pull & Bear y Stradivarius echarán el cierre definitivamente en el gigante asiático.

Así al menos lo adelantó el portal especializado WWD en los pasados días. De acuerdo con esta información, los cierres de estas marcas asociadas a la firma Zara se realizarán desde este mismo mes de enero. Entre estas tres marcas de Inditex sumaban un total de 93 tiendas físicas en China: 37 Pull & Bear, 34 Bershka y 22 Stradivarius. La primera de ellas, además, cuenta con cinco tiendas en Hong Kong y otras cuatro en Taiwán, mientras que Bershka tiene seis entre ambos territorios.

Si 1.000 tiendas suponen un 5% de las ventas, podemos calcular que el centenar de establecimientos de Bershka, Pull&Bear y Stradivarius que se cerrarán en China suponen un escaso porcentaje de las ventas de Inditex.

Después de que se fueran cerrando de forma paulatina durante los últimos meses, será en este inicio de 2021 cuando el proceso se intensifique, hasta dar por concluida la presencia de estas tres tiendas de forma física.

En junio del año pasado, tras el anuncio de resultados del primer trimestre del curso, la firma perteneciente al empresario Amancio Ortega comunicó su intención de cerrar tiendas físicas a nivel global para quedarse entre 6 mil 700 y 6 mil 900 puntos de venta. En su plataforma online, Inditex comunica su presencia en 202 mercados a través de sus 7.199 tiendas: Zara y Bershka, las únicas con más de mil.

