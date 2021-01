Coronavirus.- Sagasti apela a la responsabilidad de los peruanos para no volver a una nueva cuarentena

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Perú, Francisco Sagasti, no ha descartado la posibilidad de volver a tomar medidas tan "extremas" como las restricciones al movimiento y la cuarentena decretadas al principio de la pandemia, por lo que apela a la colaboración de sus compatriotas para que esto no vuelva a suceder.

Sagasti ha deslizado durante una extensa entrevista concedida al periódico peruano 'El Comercio' que esta posibilidad podría darse si se vuelve "a una situación terrible como la de mayo o junio del año pasado", cuando se alcanzó "el nivel más alto de infectados".

No obstante, confía en que esta medida "extrema" no se produzca, pero ha señalado que "en gran medida, no depende solo del Gobierno", sino de "todos", pues "ya se tiene un consenso muy amplio de que el principal factor de transmisión es el comportamiento humano".

El presidente peruano ha confirmado que recibirá la vacuna "cuando sea necesario", tal y como viene haciendo desde que era un niño y ha subrayado que confía en la efectividad de las mismas, pues son "perfectamente seguras".

A su vez, ha avanzado, que en colaboración con "todos los medios de comunicación", el Gobierno tiene previsto elaborar campañas de información y concienciación, después de los discursos contrarios a la vacuna que se han venido pregonando en las últimas semanas en el país.

"Vacunarse no es solamente algo de precaución personal, sino que es una responsabilidad social", ha defendido.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Perú ha confirmado 1.035.184 casos acumulados de coronavirus, 1491 este domingo, así como 38.280 fallecidos, 67 más que el día anterior, mientras que la cifra de fallecidos asciende hasta los 969.863.