Fútbol/Premier.- (Previa) El Manchester United busca el liderato en solitario antes de visitar Anfield

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Manchester United buscará este martes tres puntos en su visita al Burnley que le coloquen como líder en solitario de la Premier League y le permitan llegar en esa privilegiada posición el próximo fin de semana a su visita a Anfield.

Los 'Diablos Rojos' visitarán Turf Moor en el encuentro aplazado de la primera jornada con la esperanza de ponerse en cabeza de la clasificación del campeonato y ratificar definitivamente su candidatura para pugnar por el título después de varios años muy alejado de los mejores.

Los de Ole-Gunnar Solskjaer están empatados a 33 puntos con el Liverpool y están atravesando un gran momento de forma, sólo empañado por la eliminación la pasada semana en las semifinales de la Carabao Cup ante sus vecinos del Manchester City (0-2). Sin embargo, en el torneo doméstico no pierde en sus últimos diez choques y su última derrota data del pasado 1 de noviembre ante el Arsenal (0-1).

El United buscará alargar esta racha en la que será la primera de sus tres salidas consecutivas ante un Burnley que pelea por alejarse de la zona de descenso y que está siendo sólido en su estadio, donde ha sacado 10 de los últimos doce puntos. Volverá Cavani tras su polémica sanción, y Pogba, Lindelof, Shaw y Bailly son duda.

Antes del fin de semana, la Premier recuperará más partidos aplazados, entre ellos los de otros candidatos como el Manchester City, el Tottenham y el Everton. Los de Pep Guardiola tienen dos encuentros menos que el Liverpool y el United y de ganarlos se colocaría con 35 puntos y como serio aspirante.

Los 'citizens' no han perdido en sus últimos 13 partidos de todas las competiciones, ganando los seis últimos, entre ellos en Stamford Bridge, el Emirates y Old Trafford, buena muestra de que, pese a la aparición del coronavirus, su engranaje parece estar fino, aunque no tendrán a Agüero, aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo, para recibir a un Brighton, decimoséptimo clasificado y que no gana desde finales de noviembre.

Por su parte, el Tottenham no jugará finalmente ante el Aston Villa sino contra el Fulham por los casos de COVID-19 en los 'villanos'. Cuartos con 29 puntos, los de José Mourinho buscan tener regularidad en el torneo doméstico ante un rival que ha empatado sus últimos cuatro partidos ligueros, pero que ya sorprendió al Leicester City (1-2) y al Liverpool (1-1).

Finalmente, el Everton de Carlo Ancelotti, séptimo también con 29 puntos, afrontará una complicada visita a un irregular Wolverhampton, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta tratará de confirmar su mejoría y acercarse a la zona europea con su cuarta victoria consecutiva ante el Crystal Palace.

–PROGRAMA DE PARTIDOS APLAZADOS.

-Martes.

Sheffield United – Newcastle.

Burnley – Manchester United.

Wolverhampton – Everton.

-Miércoles.

Manchester City – Brighton.

Tottenham – Fulham.

-Jueves.

Arsenal – Crystal Palace.