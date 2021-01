Fútbol/Supercopa.- (Pre) El Levante busca confirmar su favoritismo ante el EDF Logroño en la apertura de la Supercopa

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Levante UD y el EDF Logroño serán los encargados de abrir este martes (19.00 horas) la segunda edición de la Supercopa de España Femenina, que se disputará en formato de 'Final a Cuatro' en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería.

El sorteo quiso emparejar en la primera semifinal del torneo a los dos teóricos 'menos favoritos', que ahora intentarán aprovechar su oportunidad para plantarse en una final y pelear por un título, algo muy complicado en la actualidad, ante el ganador del duelo entre el gran candidato, el FC Barcelona, y el también firme aspirante Atlético de Madrid.

El conjunto 'granota' ya tiene varios trofeos en las vitrinas de su palmarés, notable desde finales del pasado siglo hasta los inicios de este. Uno de los históricos del fútbol femenino nacional puede presumir de haber ganado cuatro Ligas y seis Copas de la Reina, pero no ha podido pelear por uno más desde 2008 cuando perdió la final copera ante el Rayo Vallecano.

El equipo que dirige María Pry, clasificado por su tercera plaza liguera de la inconclusa pasada campaña, ya tiene la experiencia de la primera edición celebrada el año pasado en Salamanca, donde no pudo pasar de las semifinales al caer ante la Real Sociedad por 1-0, y parte con ligero favoritismo sobre el EDF Logroño, sobre todo por su actual estado de forma y pese a haber perdido piezas importantes como Ivana Andrés, Marta Cardona o la retirada Sonia Bermúdez.

El Levante fue uno de los cuatro equipos que pudo jugar este fin de semana pese al impacto de 'Filomena' y batió por 2-0 en su duelo directo a la UD Granadilla Tenerife Egatesa para sumar su cuarta victoria seguida y situarse tercero empatado a puntos con el Real Madrid.

Con tiempo para reponer fuerzas y preparar el choque, apelará principalmente al momento que está viviendo Esther González. La delantera granadina es una de las mejores goleadoras del fútbol nacional y lo está demostrando con 14 tantos que la dejan como la 'pichichi' de la Primera Iberdrola.

Junto a ella en el frente ofensivo, la joven Eva Navarro será otra amenaza para un EDF Logroño, que perdió ante las 'granotas' por 1-2 en su estreno en la Primera Iberdrola y que vive su primera gran cita de un 2021 que se presenta muy especial para un equipo mucho más 'joven'.

Fundado en 2008, diez años después logró ascender a la Primera División del fútbol femenino y el pasado mes de octubre consiguió el hito de clasificarse para la final de la Copa de la Reina tras eliminar al Athletic Club y citarse con el todopoderoso FC Barcelona.

Al contrario que su rival, el equipo riojano está sufriendo mucho más en su tercer año en la élite. Tras finalizar séptimo la última campaña, actualmente marcha decimocuarto en la tabla con diez puntos e intentando alejarse del descenso, aunque últimamente ha dado síntomas de mejoría.

El Logroño no consiguió ganar su primer partido hasta la duodécima jornada (1-3 al Betis), justo en el estreno de su actual técnico, Javier Moncayo, cuya mano se ha notado ya que en la siguiente goleó al Athletic (3-0) para coger algo de aire con el final de 2020. Empezó el 2021 de nuevo con derrota ante el Eibar, y el pasado fin de semana no pudo jugar, pero no fue por 'Filomena' sino por el coronavirus que afecta al Santa Teresa.

"Será un partido totalmente diferente al del primer partido de liga y esperamos que sea muy igualado y muy disputado. Tenemos que salir muy concentradas y tener nuestras señas de identidad muy claras. Disputar esta Supercopa es el resultado del trabajo de muchas personas y por eso saldremos a poner el Levante donde se merce", advirtió María Pry en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Queremos llevar a la ciudad de Logroño y a La Rioja a lo más alto posible. Sé que tenemos mucho por mejorar, pero tengo unas jugadoras con ambición y trataremos de sacar un resultado positivo intentando minimizar los puntos fuertes de nuestro rival", apuntó por su parte Javier Moncayo.