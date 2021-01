Rally/Dakar.- Sainz: "Un pinchazo y segundos, estoy contento con la especial"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Mini) ha asegurado estar "contento" con haber sido segundo en la octava etapa del Rally Dakar, disputada entre Sakaka y Neom sobre 375 kilómetros (709 kilómetros sumando el enlace), pese a un pinchazo sufrido.

"Bueno, estoy contento. Hemos acabado segundos, solo hemos tenido un pinchazo en un sitio bastante complicado pero el resto nos ha ido muy bien. Estoy contento con la especial", reconoció el madrileño.

Sainz, el tercero en salir y abrir pista por detrás de Peterhansel y de Yazeed Al Rjahi, llegó con el tercer mejor tiempo a meta con sólo 52 segundos perdidos respecto a Al-Attiyah, mientras que Peterhansel, el líder, se dejó ya 3:03 en meta.

Por su parte, el ganador de etapa, el catarí Nasser Al-Attiyah, aseguró que intentará "cada día" arañar la diferencia perdida con Petershansel, de 4:50 minutos.

"Quedan cuatro días de carrera. No será fácil pero lo intentaremos cada día. He pinchazo ocho veces. Pero bueno, no quiero buscar excusas, nosotros vamos a seguir tratando de hacerlo lo mejor posible", manifestó.

"Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. La etapa maratón nunca es fácil pero estoy contento con estos dos días y con el hecho de que el coche esté intacto. Lo importante es que ha terminado y hemos conseguido arañarle tres minutos a Stéphane", destacó.

Para Peterhansel, "cada minuto importa". "Nos hemos colocado delante bastante rápidamente y, en la primera parte, me he saltado varias notas de Eduard y he tenido que dar media vuelta, así que hemos perdido algo de tiempo. No hemos firmado la especial perfecta", reconoció.

"Está reñida la carrera, un poco como el año pasado y uno no puede bajar la guardia pues cada minuto importa. No cometer ningún error es prácticamente imposible, pero lo que sí hay que evitar a toda costa son los grandes errores", se sinceró.