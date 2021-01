Sancionarán a restaurantes que incumplan cierre en CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se darán las sanciones correspondientes a los restaurantes que decidan abrir en semáforo rojo, mismas que irán desde apercibimientos hasta la suspensión de actividades.

"Va a haber sanciones, en primer lugar apercibimientos como siempre lo hemos hecho, y si ya continúa este comportamiento pues habrá las sanciones correspondientes, suspensión de actividades o en todo caso multas también", dijo en video conferencia de prensa.

Lo anterior, debido a que afirmó que según estudios científicos, el mayor número de contagios se da en lugares cerrados donde no se usa cubrebocas y se pierde la Sana Distancia.

"Esto está demostrado, por eso hablamos de las fiestas, de las reuniones familiares y particularmente de algunos establecimientos como los restaurantes. No es algo que solo haga la Ciudad de México, sino se hace en otros lugares del mundo. Evidentemente quisiéramos no hacerlo, pero estamos tomando una serie de políticas para disminuir contagios en la ciudad y evitar que sigan llegando personas graves a los hospitales de la ciudad", enfatizó.

En tanto, consideró que los restauranteros tienen derecho a ir a tribunales, pero son medidas que buscan reducir los contagios de Covid-19 en la capital, donde actualmente hay una ocupación hospitalaria entre 88 y 90% en atención al virus.

Buscan confrontación

Sheinbaum Pardo indicó que lo que el sector restaurantero busca es confrontación, pero no caerá en ello el gobierno de la ciudad.

"No vamos a llegar a confrontaciones porque también eso es lo que están esperando. En uno de los restaurantes hubo ya un problema en algún momento donde golpearon a verificadores del Invea, también hubo una sanción y una denuncia penal en aquel momento y no vamos a llegar a la confrontación, eso ténganlo por seguro. Tenemos muchos instrumentos legales para no llegar a esa situación".

Y agregó: "Ellos quieren una fotografía así y no se las vamos a dar. El Gobierno de la Ciudad tiene muchos instrumentos jurídicos para poder actuar sin necesidad de una confrontación".

Por otra parte, comentó que es muy alta la comisión que cobran las apps de entrega de comida, razón por la cual tendrá un acercamiento con estas aplicaciones para buscar su regulación y solidarización ante la emergencia sanitaria.

