AMP.- Coronavirus.- Portugal encadena un nuevo récord de muertos por coronavirus con 155 en las últimas 24 horas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este martes 155 muertes por COVID-19 en 24 horas, una cifra diaria sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que llega en plena confusión por el posible contagio del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha recibido resultados contradictorios de varias pruebas.

La Dirección General de Salud lusa, responsable de actualizar los datos tiene registrados 496.552 casos de coronavirus, 7.259 más que el lunes, y 8.080 fallecidos. La cifra de pacientes ingresados en cuidados intensivos también va en aumento y roza ya los 600.

El primer ministro, António Costa, ha reconocido que se trata de cifras "alarmantes" que habrían parecido "astronómicas" en la primera ola, pese a que ha reconocido que la percepción del riesgo parece haber disminuido en las últimas semanas entre la sociedad portuguesa, según la cadena RTP.

Por este motivo, ha instado a los ciudadanos a no bajar la guardia, independientemente de que haya arrancado ya la campaña de vacunación contra la COVID-19. El Gobierno, que ha iniciado contactos con otros partidos, prevé adoptar nuevas medidas para que entren en vigor "lo antes posible", ha confirmado Costa ante los periodistas.

Entretanto, las autoridades sanitarias de Portugal han confirmado finalmente que Rebelo de Sousa no ha contraído la COVID-19, después de someterse a varias pruebas diagnósticas que arrojaron resultados contradictorios.

La Presidencia lusa informó el lunes a última hora de que Rebelo de Sousa había dado positivo por coronavirus en una prueba, después de dar negativo en un primer test. Desde entonces, se le han realizado dos pruebas más que han vuelto a ser negativas. Su oficina ha detallado que, en ese punto, el presidente aguardaba las orientaciones de las autoridades de salud.

A pesar del resultado negativo, el mandatario no podrá acudir a un debate presidencial con motivo de las elecciones, que se celebrarán el 24 de enero y, en su lugar, participará de manera telemática. Las autoridades sanitarias lusas han recomendado que no acuda presencialmente hasta que no se investiguen los motivos del positivo en uno de sus test.

En este contexto, y después del supuesto positivo del presidente, casi todos los candidatos presidenciales han cancelado todos los eventos en el exterior que tenían programados. Rebelo de Sousa aspira a revalidar su mandato en las elecciones del 24 de enero, en las que parte como favorito.