Cultura.- Aaron Sorkin dirigirá a Javier Bardem y Nicole Kidman en 'Being The Ricardos'

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Tras el reciente estreno de 'El juicio de los 7 de Chicago', Aaron Sorkin ya tiene nuevo proyecto. El director y guionista ya está preparando 'Being The Ricardos', cinta que contará con Javier Bardem y Nicole Kidman como protagonistas.

Según Deadline, Nicole Kidman dará vida a Lucille Ball y Javier Bardem encarnará a Desi Arnaz, mientras que Sorkin dirigirá y escribirá el guion. La película está "ambientada durante una semana de producción de 'Te quiero, Lucy', cuando Lucy y Desi enfrentan una crisis que podría terminar con sus carreras y otra que podría terminar con su matrimonio".

Ball y Arnaz se casaron en 1940 y crearon la serie 'Te quiero, Lucy' en 1951. La pareja protagonizó la serie en los roles de Lucy y Ricky Ricardo y, aunque la relación de los personajes estaba cargada de comedia, la historia real de Ball y Arnaz era todo lo contrario. Ball pidió el divorcio de Arnaz primero en 1944, pero la pareja se reconcilió.

Sin embargo, Ball solicitó el divorcio nuevamente en 1960, y Ball llegó a afirmar que su matrimonio era "una pesadilla". Ball y Arnaz también fundaron Desilu Productions, que produjo series como Misión: Imposible y Star Trek.

Sorkin lleva años tratando de rodar 'Being The Ricardos'. En un principio simplemente iba a ejercer como guionista y Cate Blanchett iba a dar vida a Ball. Deadline también señala que los acuerdos de Kidman y Bardem aún no están cerrados y que por el momento no se conoce la fecha de inicio de producción.

Sorkin estrenó en 2020 'El juicio de los 7 de Chicago', su segunda película como director después de 'Molly's Game'. Bardem ha aparecido recientemente en 'Los caminos que no escogemos' y 'Todos lo saben'. Próximamente los espectadores le verán en 'Dune'. Por su parte, Kidman participó el año pasado en la serie de HBO 'The Undoing' y la cinta de Netflix 'The Prom'.