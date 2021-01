Fútbol.- Míchel tilda de "maravillosa" su etapa en Huesca: "Fue un placer sentirnos campeones juntos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El entrenador Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' ha calificado de "maravillosa" su etapa en la SD Huesca y afirmó que fue "un placer" sentirse campeones por el ascenso el curso pasado a LaLiga Santander, después de ser destituido como técnico del club oscense por el mal arranque liguero.

"Quiero dar las gracias a la SD Huesca, la aventura ha sido maravillosa. A cada jugador de la plantilla que he dirigido durante una temporada y media que nunca olvidaré, a mi mujer y mis hijos por sobrellevar este tiempo de distancia y estar siempre cerca, a los medios por el trato en un capítulo que dejamos para la historia del equipo, y con todo mi cariño a cada empleado del club, especialmente a los que me han acompañado en el viaje trabajando con tanta dedicación para compartir un sentimiento de familia. Me he sentido como en casa desde el primer día que llegué", dijo.

En una carta de despedida hecha pública por su agencia de comunicación, Sport Media Manager, el técnico madrileño tuvo un "recuerdo especial" para la afición del equipo aragonés. "Me llevo en el corazón el cariño que me habéis regalado siempre, el respeto a mi trabajo. Me voy con la espina clavada de no haber podido celebrar juntos el ascenso tras hacer historia siendo campeones por primera vez en el fútbol profesional. Más mérito tuvo lograrlo sin el empuje de cada uno de los seguidores por una pandemia que nos alejó en presencia, pero no en sentimiento", señaló.

Míchel subrayó que el equipo "sigue compitiendo muy bien" pese a ser colista y la derrota (0-2) de este lunes ante el Betis. "Teníamos esperanzas de dar la vuelta a la situación para sellar la primera salvación en Primera viendo el compromiso de cada futbolista. Es un orgullo haber ganado juntos", comentó.

Celebró haber "disfrutado mucho" del estadio El Alcoraz. "El día a día nos ha hecho felices, hemos crecido como cuerpo técnico gracias a los jugadores. La experiencia no ha podido ser más enriquecedora y estaré eternamente agradecido a la SD Huesca. Desde ahora tendréis un oscense más en Madrid. Fue un placer sentirnos campeones juntos. Fieles siempre sin reblar", concluyó.