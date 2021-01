Fútbol.- Víctor Font: "No poder salir ni votar en tu pueblo es razón objetiva para no votar"

Presenta su área social, con el socio como "propietario real y no ficticio" del club

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha reiterado la necesidad de que las elecciones a la presidencia del club sean cuanto antes pero siempre que se priorice el derecho al socio a votar con seguridad, por lo que cree que, si un socio no puede salir de su pueblo y no puede votar, se debería aplazar la jornada electoral.

"No poder votar en tu pueblo, por ejemplo, es razón más que objetiva para decir que no puede ser que voten sólo 10.000-15.000 socios. Habrá problemas de legitimidad", opinó en rueda de prensa.

"El socio que quiera votar, debe poder hacerlo de forma segura. Estamos en un momento de la pandemia muy crítico, y si el club no pone soluciones para que de aquí a dos semanas se pueda votar de forma diferente a la planificada, no se pueden hacer las elecciones. Recibimos peticiones de socios que dicen que están asustados", aseguró.

Además, se mostró contrario a que, debido al proceso actual de recogida de firmas, se haya dado pie a que se hable de posibles compra-venta de firmas. "Que el proceso sea el actual no tiene sentido, ni que se abra la puerta a rumores, a posible corrupción, a comprar-venta de firmas… Esto perjudica muchísimo a la institución", lamentó.

También tiene constancia, de sus interventores en la validación de las firmas, de que hay precandidaturas que intentan dar por buenas firmas que no lo son. "Lo que escucho de nuestros interventores es que se querían aceptar firmas sin el número de socio. Esto no tiene ningún sentido, porque hace falta para asegurar que la papeleta no es falsa. No puede ser que esto ocurra", apuntó, guardándose la opción de denunciarlo.

CAMBIOS EN EL ÁREA SOCIAL

Para evitar casos similares a los vividos en este proceso electoral, Víctor Font presentó varias medidas de su renovada área social. "Queremos cambiar el modelo de gobierno del club, una institución única sobre todo por su modelo de propiedad, en manos del socio. Pero la realidad es que la democracia del club está vacía, es de feria. Los socios no contamos para nada más que dar la firma o votar. Me haría ilusión poder cambiar esto de forma estructural", aseguró.

"El socio debe estar en el centro de la institución, como propietario real y no ficticio. No queremos una Junta intervencionista, no queremos un director deportivo que fiche, por ejemplo. Todo debe quedar en la estructura", aportó Font.

En este sentido, para conseguir este objetivo, promoverá la implementación del voto electrónico, creará nuevos canales de comunicación con los socios y fomentará un impulso y modernización del movimiento peñístico y asociativo.

Como parte de su propuesta social, incluye una amplia reforma estatutaria con puntos como la reducción de mandatos a 4 años, revisión y modernización de todos los procesos electorales y de participación o la reforma integral de la Asamblea de Compromisarios.

Además, quiere implantar nuevos requisitos para ser socio y por ser miembro de la Junta Directiva y una revisión de los mecanismos y órganos internos con el fin de democratizar y hacer plenamente operativos.

En este sentido, Víctor Font destacó que 'Sí al Futur' trabajará para eliminar el sistema de avales y facilitar que la pertenencia a la Junta Directiva se base en la experiencia y la capacidad de las personas que forman parte y no exclusivamente en su poder adquisitivo.

MARC DUCH Y TONI ROVIRA, COMISIONADO SOCIAL Y DE PEÑAS

Para hacer realidad su propuesta social, Víctor Font confía en dos personas ligadas al socio y a las peñas. Por un lado, Marc Duch, uno de los promotores de la moción de censura a Bartomeu y líder del grupo de opinión 'Manifest Blaugrana' y, por otro lado, Toni Rovira, exdirectivo de Joan Laporta encargado de las peñas.

"Marc Duch y Toni Rovira son dos personas que son garantía absoluta de que lo que presentemos aquí se convertirá en resultados, no serán palabras vacías", aseguró Víctor Font. Con ellos, Font y 'Sí al Futur' quieren situar al socio en el centro del club, darles voz y poder.

Así, Marc Duch, como comisionado del área social, asegura haber aceptado el puesto por varios motivos. "Acepté por el trabajo hecho, por la confianza bidireccional y por permeabilidad, por la capacidad de Víctor de dar cabida al talento que hay en la masa social del Barça. Siempre con una puerta abierta", apuntó.

"Mi trayecto desde el activismo me da ganas de trabajar, de aportar conocimiento, y de poder hacer realidad todo el proyecto del área social para hacer una transformación de verdad, bajar el papel a la tierra e implantar una nueva área social", aseguró Duch.

Quiere democratizar el club y, si Víctor Font no cumple, asegura que será el primero en irse. "Todo el proceso de dar voz al socio y de acercarle al club es mantenerle informado y hacerle partícipe de las decisiones, dando los canales necesarios. Es fundamental poner al socio en el centro del club", reiteró.

Y, en el movimiento peñístico, tendrá peso Toni Rovira como comisionado de Peñas. Fue directivo con Joan Laporta (2003-2008), pero dimitió con el voto de censura en contra de Laporta. "Como muchos socios, percibo la lenta decadencia del Barça a nivel deportivo y económico. Cada vez se va a peor", lamentó.

"Luego, conocí a Víctor y me quedé parado de su capacidad de aglutinar personas con talento y experiencia, con ilusión. Y un tercer factor fue su confianza en mí, en la experiencia de dirigir las peñas cinco años en el club", comentó sobre su llegada al proyecto.