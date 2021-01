Fútbol/Supercopa.- Alguacil: "Jugamos contra un gran Barcelona, pero yo veo favorita a la Real"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, señaló "favorito" a su equipo para el partido que les enfrenta este miércoles al FC Barcelona (21 horas) en la primera semifinal de la Supercopa de España y dijo que afronta un "la posibilidad de hacer historia" para el club donostiarra.

"Entiendo que mucha gente vea de favorito al Barcelona o al Real Madrid, pero siempre que yo sea el entrenador de la Real Sociedad seremos favoritos. Mañana contra el Barcelona, un gran Barcelona, que está en un momento extraordinario, el favorito es la Real Sociedad. Siempre afronto los partidos así y así se lo hago ver a los jugadores. Y si no no hay manera de ganar a un equipo tan potente como es el Barcelona", dijo.

"Soy un afortunado por estar aquí, nos jugamos algo grande con el equipo de mi corazón, eso significa que previamente hemos hecho bien las cosas. Estoy muy orgulloso de representar a toda Guipuzkoa, y a toda la Real Sociedad. Soy un privilegiado viendo el nivel que hay de entrenadores, estoy con ambición, ilusionado y realista. Igual que Illarramendi ha dicho que no está nervioso, yo todo lo contrario, nos jugamos un título importante y podemos hacer historia en nuestro club", indicó el técnico vasco.

Preguntado por la final de la Supercopa, Alguacil explicó que "no hay tiempo para pensar tan lejos". "Pero yo me he despedido de mi mujer hasta dentro de diez días. Confío plenamente en nuestro equipo, no puede ser de otra manera, y confiamos en que jugaremos la final. Y ahí sí pensaremos en pelear la Copa y cómo celebrarlo si es que la ganamos. Veo al equipo bien de motivación y yo también. Y cuando me motivo no me puedo contener. Les he motivado bien pero ellos ya estaban lo suficientemente motivados", añadió.

"El año pasado cuando empezamos la temporada nadie se pensaba que jugaríamos una semifinales de la Supercopa. Y aquí estamos, seguramente por todos nuestros errores. Este año comenzamos con un ritmo bestial de juego y resultados que era casi imposible de soportarlo. Y se ha visto que hemos mantenido el nivel de juego pero no de resultados. No llegamos en nuestro mejor mmento en cuanto a resultados pero sí en cuanto a ilusión. Es la segunda vez que la Real juega la Supercopa ¿por qué no va a ganar la segunda? Podemos ganarlos", espetó Alguacil.

En relación al partido que jugaron en el Camp Nou hace menos de un mes y cayeron por 2-1. "Ha podido cambiar algo, sobre todo la dinámica de ellos, que ahora es positiva y tienen jugadores en un gran momento. Y la nuestra algo más negativa por resultados, pero siendo unas semifinales y jugándonos lo que nos jugamos, no hay dos partidos iguales, no será igual que el de Barcelona. Allí estuvimos cerca, tuvimos nuestras opciones y mañana las volveremos a tener. Si estamos acertados tendremos posibilidades de sacar el partido adelante", manifestó.

ILLARRAMENDI: "ESTOY BASTANTE TRANQUILO"

Por su parte, el jugador Asier Illarramendi, que ha vuelto a ser convocado casi un año y medio después de haber sufrido dos lesiones de larga duración, dijo que está tranquilo por su vuelta a los terrenos de juego y no le inquieta el rival. "No estoy nervioso, estoy bastante tranquilo, me considero un tío tranquilo aunque es verdad que tengo muchas ganas de volver y disfrutar del día a día, pero en cuanto a los nervios estoy bien", dijo.

"Muchas veces he soñado con este momento, he estado casi dos años fuera del equipo entre una lesión y otra. Pasé malos momentos y ahí siempre te pasan cosas malas por la cabeza, pero ya me siento mejor, todo eso ha quedado atrás, tengo ganas de disfrutar, de entrenar y sobre todo de saltar al campo", reconoció el de Mutriku en la rueda de prensa previa al encuentro frente al FC Barcelona de este jueves.

"Mi trabajo es entrenar, coger ritmo, llevo año y medio fuera del equipo, lo único positivo es que ahora voy sintiendo que puedo aportar y soy consciente de que todavía me falta algo. No he jugado ni un partido, me faltan entrenos porque cuesta entrar en este equipo. Pero lo mejor es que cada vez me siento mejor, algo que durante este tiempo no sabía porque daba un paso hacia delante y otro hacia atrás. Ahora veo la luz al final del túnel y espero salir de él", admitió.

En relación al Barça, Illarramendi dijo que "empezaron la temporada con más dudas", pero "en los últimos partidos están mejor". "Al principio tenían nuevo míster y nueva forma de trabajar pero ahora están sacando buenos resultados. Eso no significa nada, ya hemos demostrado de lo que somos capaces. Y lo mejor es que sentimos que aunque son mejores en muchos aspectos podemos ganarles. Sabemos lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo ni nada así que iremos a por ello", sentenció.

Por último, preguntado por las claves del partido, Illarra recordó que "Messi puede aparecer en cualquier momento y el resto también porque son grandes jugadores". "Puede aparecer cualquiera y lo mejor es que le quitemos el balón, así sufrirán más y la clave estará ahí. Quitarles el balón y tener el control", finalizó.