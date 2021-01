Jalisco presenta ya los efectos del desabasto de tanques de oxígeno

Jalisco también enfrenta los estragos de la falta de oxígeno y tanques para portarlo. En varios expendios se han registrado largas filas por personas que esperan hasta ocho horas para que les rellenen sus contenedores, que también han presentado una sobredemanda y carestía.

En la entidad hay cerca de 50 centros de distribución de oxígeno y negocios dedicados a la venta de tanques, pero sólo hay tres empresas que surten a esos expendios; aunque hay personas que acuden personalmente a realizar su recarga a las mismas fuentes de abastecimiento, tampoco les han podido surtir.

“Yo tardé dos días en conseguir un tanque para mi papá; de no haber sido porque amigos nos ayudaron a conseguirlo ahorita las cosas estarían peor. Pero ya nos lo acabamos, ya fuimos a tres lugares y no hay. Aquí llegué desde las 10 y me dicen que llega hasta las cuatro, pero no lo tenemos garantizado, es mucho muy desesperante porque es tiempo que se pierde con mi papá”, explicó una persona que llevaba varias horas afuera de un expendio de oxígeno en avenida Belisario Domínguez.

“Lo fuerte comenzó hace 20 días, un mes, cuando se comenzó a incrementar de manera preocupante. Todavía hace tres meses atrás había un servicio regular, aunque si estaba un poco escanceando y habñia muy pocos contratos, pero si no dejaba de fluir oxígeno”, mencionó el propietario de una empresa dedicada a la distribución y reaparación de tanques de oxígeno.

“Es un poquito como un calvario ¿no? andar buscando. Si dicen que hay alguien que tenga oxigeno todo el dia, no, no lo hay. Las plantas son las que tienen obviamente un poquito mayor soporte que nosotros porque ellos son los fabricantes, ellos son los que de alguna manera tienen”, explióc Gustavo Salas, proveedor de oxígeno quien señaló que lamentablemente en Guadalajara sólo hay tres plantas proveedoras de oxígeno.

Algunos tanques cuyo costo es de mil pesos, se están vendiendo en más de 10 mil pesos en diferentes sitios de internet y negocios.